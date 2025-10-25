Grupo interinstitucional trabaja para ubicar a jaguar en San Juan Sacatepéquez

-

El espécimen pertenece a una colección privada.

El Consejo Nacional de Área Protegidas (Conap), informó que un grupo interinstitucional está en busca del jaguar melánico que se escapó se su recinto en San Juan Sacatepéquez con el objetivo de resguardar la seguridad de la población.

El Conap informó que, además de los guardarecursos de la institución, en la búsqueda del ejemplar participan agentes de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del del Ejército de Guatemala, asignados a la Escuela Politécnica.

El Consejo reveló que en la búsqueda también participan colaboradores de la organización Antigua Exotic, un veterinario y personal designado por el propietario del espécimen.

El jaguar es el depredador más grande de Guatemala. (Foto: Archivo / Soy502)

La mañana de este sábado mediante un comunicado el Conap informó sobre la desaparición de un jaguar melánico en la aldea San Miguel Pachálí, de San Juan Sacatepéquez.

Según informó la institución el animal se encuentra desaparecido desde el jueves 23 de octubre y pese a la búsqueda aún no se ha logrado ubicarlo.

El jaguar (Panthera onca) es un felino grande que habita principalmente en América, sobre todo en zonas tropicales de México, América Central y América del Sur.

Es el tercer felino más grande del mundo, solo después del tigre y el león, además es el felino más grande del continente americano.

Es un depredador tope, lo que significa que ayuda a mantener el equilibrio en los ecosistemas donde vive, pero también puede ser muy peligroso cuando se encuentra con los humanos debido a su tamaño, fuerza y naturaleza.

Un jaguar melánico es un jaguar común y corriente con una condición genética que le da un pelaje de color negro, sobre el cual aún se pueden distinguir sus características manchas.