Grupo musical sufre accidente vial en Chichicastenango (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
31 de enero de 2026, 10:09
El camión de la agrupación se volcó sobre la vía. (Foto: redes sociales)

Este hecho se originó en la ruta de Santa Cruz del Quiché hacia Chichicastenango.

El conductor del transporte perdió el control por razones aún bajo investigación, lo que causó que el camión volcará sobre la vía.

(Foto: redes sociales)
Cuerpos de bomberos acudieron a cubrir esta emergencia, donde se reportó que seis de los tripulantes, quienes pertenecían al grupo musical La Tropa, fueran atendidos tras este hecho durante la madrugada del 31 de enero.

Esto ocurrió después de haber concluido con una presentación en la aldea Chujuyub, Quiché, durante una actividad de convite.

Así permaneció el lugar del percance:

