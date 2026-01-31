Localizan sin vida a empleada municipal dentro de su vivienda

Eleonora Macz Ico, empleada de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, fue identificada por las autoridades.
La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) acudieron a realizar las investigaciones donde fue descubierto el cuerpo sin vida de Eleonora.
Este hallazgo se realizó en el interior del apartamento donde residía la víctima, ubicado en la zona 1 de este municipio.
La Municipalidad de Cobán se pronunció tras su fallecimiento, lamentando y reconociendo su labor municipal.
Las autoridades continúan con las investigaciones, mientras familiares y vecinos exigen justicia.