Localizan sin vida a empleada municipal dentro de su vivienda

  • Por Maria Fernanda Gallo
31 de enero de 2026, 07:58
Lo joven fue hallada sin vida en el interior de su vivienda. (Foto. redes sociales)

Eleonora Macz Ico, empleada de la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, fue identificada por las autoridades.

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) acudieron a realizar las investigaciones donde fue descubierto el cuerpo sin vida de Eleonora.

Este hallazgo se realizó en el interior del apartamento donde residía la víctima, ubicado en la zona 1 de este municipio.

(Foto: redes sociales)
La Municipalidad de Cobán se pronunció tras su fallecimiento, lamentando y reconociendo su labor municipal.

Las autoridades continúan con las investigaciones, mientras familiares y vecinos exigen justicia.

