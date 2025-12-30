El guardia que fue sorprendido haciendo disparos al aire

Varios vecinos hicieron la denuncia y así fue sorprendido.
Un guardia de seguridad privada fue detenido luego de ser denunciado por varios vecinos.
El hombre fue sorprendido flagrantemente cuando realizaba disparos al aire sin motivo.
Se trata de Eder "N", de 40 años, a quien se le incautó una escopeta calibre 12, de la cual presentó únicamente una tarjeta de tenencia a nombre de la empresa para la cual labora.
Sanción por disparar al aire
La Policía Nacional Civil (PNC) afirmó que realizar disparos al aire pone en riesgo la vida de las demás personas, por ello, quienes sean sorprendidos realizando esta práctica podrían enfrentar de 1 a 3 años en prisión, según lo indica la Ley de Armas y Municiones.
Además, serán sancionados con el decomiso del arma y la suspensión de la licencia de portación por tres años.