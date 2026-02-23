El guardia que accionó su arma contra mujer en una gasolinera

La mujer fue localizada sin vida dentro de su auto.
El cuerpo de una mujer fue hallado sin vida dentro de su auto, en una gasolinera ubicada en el km. 37.5 San Antonio La Paz, El Progreso.
Tras varias investigaciones, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron la captura de un guardia de seguridad, señalado de ser el responsable de la muerte de la víctima.
Según las autoridades, el ahora detenido habría accionado su escopeta contra la mujer de 46 años, quien por la gravedad de las heridas falleció en el lugar.
La víctima conducía una camioneta Toyota, con placas P-811JWS.
El guardia, identificado como Max "N", de 47 años, dijo que maniobraba la escopeta, Maverick, calibre 12, y de manera involuntaria accionó el arma, provocando el incidente.
El capturado también registra orden de captura desde marzo de 2024, sindicado de violencia contra la mujer.