Guardia de seguridad es asesinado frente a veterinaria

-

El encargado del local descartó que el incidente armado contra el guardia esté relacionado con el negocio.

OTRAS NOTICIAS: Accidente en Villa Canales deja a 15 personas heridas

Cerca de las 11 de la noche del pasado lunes 26 de enero, en el parqueo de una veterinaria ubicada en la calzada San Juan y 8 avenida se reportó un incidente armado que terminó con la vida de un guardia de seguridad.

Testigos indicaron que dos hombres llegaron en un vehículo negro, que un pasajero se bajó y caminó hacia el guardia, fingiendo que iba a preguntar algo y al estar cerca sacó una pistola y disparó en repetidas ocasiones causándole daño en el rostro para luego escapar junto a su cómplice del lugar.

Municipales trabajaron por varios minutos por reestablecer los signos vitales de la víctima, pero fue imposible. (Foto: Jose Santizo/CBM)

Las detonaciones de bala alarmaron al resto de compañeros que se encontraban dentro de las instalaciones, quienes al salir del local encontraron el cuerpo del guardia en el suelo.

Tras un llamado de auxilio, al lugar se presentaron Bomberos Municipales, que al llegar trabajaron por varios minutos para reanimar a la víctima, pero ya había fallecido. El guardia fue identificado por compañeros como Edgar Raimundo Xol Tun, de 35 años.

Según investigadores el ataque fue directo contra el guardia de seguridad privada. (Foto: Jose Santizo/CBM)

Compañeros indicaron desconocer los motivos por los que pudieron haberlo atacado. Por su parte, el encargado del local descarto que el incidente armado estuviera relacionado con el negocio, ya que no han recibido amenazas de nadie por lo que creen que fue un ataque personal.

Los investigadores se apoyaron en la grabaciones de las cámaras de seguridad del sector para obtener pistas sobre el vehículo y del atacante.