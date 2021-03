De guardia de seguridad a cajero: Fredy Nájera cumplió su sueño

Usuarios en redes sociales compartieron la historia de Fredy Nájera, una guardia de seguridad privada que cumplió su sueño y ahora es cajero en un banco del sistema.

La historia de Fredy Nájera fue compartida en Facebook por un cliente del banco en Jutiapa. “Recuerdo muy bien cuando trabajé en dicho banco. Él siempre me pedía consejos y me decía que estaba estudiando para ya no estar todo el día parado como guardia”, narró Byron Sabá en su Facebook.

Sabá explicó que Fredy logró con mucha humildad su sueño y ahora atiende en la ventanilla del banco.

“Felicidades amigo Fredy Nájera. Esto demuestra que todo esfuerzo tiene su recompensa, seguí adelante”, expresó Sabá.

Fredy comparte en redes sociales parte de su trabajo.

Fredy comenzó su trabajo ahora como cajero del banco donde fue guardia de seguridad.

La historia de Fredy se ha compartido en Facebook y Twitter, donde usuarios han reconocido el esfuerzo de Fredy y le envían los mejores deseos.