Guardiola: "¿El Barcelona? Se acabó para siempre"

En una entrevista con la revista GQ, Pep Guardiola, actual técnico del Manchester City, dejó claro que su etapa en el FC Barcelona ya forma parte del pasado. Aunque guarda buenos recuerdos, aseguró que no tiene intención de regresar al club, ni siquiera en un cargo directivo.

"Eso ya terminó. Fue una época muy especial, pero ya pasó. ¿Volver como presidente? No, ese rol no es para mí", expresó. Además, comentó que cuando finalice su ciclo con el City, planea alejarse del fútbol por un tiempo: "Lo tengo clarísimo. Me tomaré un descanso. No sé si será un año, dos, cinco o más".

Hablamos en exclusiva con Pep Guardiola y nos cuenta cuándo se va a retirar del fútbol. Lamentablemente, parece que va a ser pronto. https://t.co/RhtkrepKre — GQ España (@GQSpain) July 27, 2025

Sobre Lamine Yamal, joven promesa del Barsa, Guardiola opinó que lo mejor es no presionarlo con comparaciones: "Hay que dejar que Lamine siga su camino. Ya veremos dentro de quince años qué ha logrado. Compararlo con Messi es hablar en serio. Es como decir que un pintor es como Van Gogh. Si alguien dice eso, es porque el chico tiene talento. Pero hay que darle tiempo".

Guardiola reconoció que Yamal tiene mucho potencial, pero recordó que lo de Messi fue excepcional: "Leo marcó 90 goles en una temporada, durante quince años, sin lesiones. Eso es otro nivel. Por eso insisto: dejadlo tranquilo", cerró el técnico del City.