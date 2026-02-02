Guatemaltecos podrán optar a becas en Taiwán para licenciatura y posgrado

-

Estudiantes guatemaltecos podrán optar a becas para cursar estudios superiores en Taiwán durante 2026, con programas que incluyen financiamiento total o parcial y opciones para aprender mandarín o estudiar carreras en inglés.

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) abrió una nueva convocatoria de becas para que guatemaltecos hagan estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la República de China (Taiwán), como parte de las acciones de cooperación internacional impulsadas para fortalecer el desarrollo académico y profesional en 2026.

La actividad fue desarrollada por personeros la embajada taiwanesa en Guatemala, y de Segeplan, por medio de la Dirección de Administración de Becas y Crédito Educativo (DABCE).

Segeplan presenta nueva convocatoria de becas para estudiar en Taiwán. (Foto: SEGEPLAN)

Allan Suárez, Director de la DABCE, resaltó el interés de los participantes por superarse y buscar oportunidades que "puedan marcar una diferencia en sus vidas y sobre todo en las comunidades de las que provienen".

Agregó que la educación es uno de los motores más poderosos para transformar vidas, comunidades y naciones, por lo que el acceso a becas internacionales representa mucho más que una oportunidad académica.

La oportunidad está abierta hasta abril. (Foto: SEGEPLAN)

La experiencia en el extranjero también facilita el intercambio cultural y el aprendizaje de nuevas tecnologías, fortaleciendo el perfil profesional de quienes buscan contribuir al desarrollo local tras concluir sus estudios.

"Constituye una herramienta estratégica para ampliar horizontes, adquirir nuevas competencias y regresar al país con conocimientos capaces de generar impacto social", comentó.

La charla informativa fue organizada por Segeplan y la Embajada de Taiwán. (Foto: SEGEPLAN)

Opciones

La República de China-Taiwán ofrece tres tipos de programas de becas.

MOFA: tiene un periodo de 3 a 5 años (licenciatura, maestría y doctorado). Cuenta con un año para aprender el idioma chino mandarín y la mayoría de las carreras se estudian en ese idioma. Es ofrecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

tiene un periodo de 3 a 5 años (licenciatura, maestría y doctorado). Cuenta con un año para aprender el idioma chino mandarín y la mayoría de las carreras se estudian en ese idioma. Es ofrecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. ICDF: Es por un periodo de 2 a 4 años (maestría y doctorado). Los estudios son totalmente en inglés y los aspirantes solamente pueden elegir entre las carreras y universidades enlistadas. Lo ofrece el Fondo de Cooperación Internacional y Desarrollo.

Es por un periodo de 2 a 4 años (maestría y doctorado). Los estudios son totalmente en inglés y los aspirantes solamente pueden elegir entre las carreras y universidades enlistadas. Lo ofrece el Fondo de Cooperación Internacional y Desarrollo. HUAYU: Es por un periodo de 1 año (solo estudio del idioma). El aprendizaje es totalmente en inglés y los aspirantes pueden elegir entre 64 centros de enseñanza de mandarín. Este programa es ofrecido por el Ministerio de Educación.

Por años Taiwán ha apoyado al país con brindando estas oportunidades de estudio. (Foto: SEGEPLAN)

ICDF y MOFA son becas completas y cubren hospedaje, costos del programa, alimentación y boleto aéreo. HUAYU es beca parcial, por lo que cubre hospedaje, costos del programa y alimentación. Weng también explicó los requisitos para aplicar en los diferentes programas. Por su parte, Yahir Vides, asesor en el tema de becas, de la embajada, expuso los detalles del proceso.

La aplicación inicia a partir de la publicación oficial en el portal de SEGEPLAN y el periodo aproximado es de enero a abril. Para más información, visitar https://becas.segeplan.gob.gt/

La convocatoria se abrió hace tan solo unos días. (Foto: SEGEPLAN)

Continúan apoyando

En más de 20 años, Taiwán ha otorgado becas a más de 600 guatemaltecos, y solo en 2025 fueron beneficiados 66 estudiantes. Para ese ciclo académico se asignaron 43 becas MOFA, 10 becas ICDF y 7 becas HUAYU.

Con estas acciones, Segeplan reafirma su compromiso de administrar y promover oportunidades académicas que fortalezcan las capacidades humanas y contribuyan al desarrollo nacional.