Guatemala brilla en los FIA Awards Americas 2026 en Panamá

Los pilotos Édgar Gálvez y Aaron Burbano fueron premiados en la gala número 13 de los FIA Awards Américas 2026, realizada en el hotel Riu Plaza, Ciudad de Panamá, ante la presencia de más de 30 pilotos y máximos directivos del automovilismo del continente americano.

Gálvez, en automovilismo, y Burbano, en kartismo, recibieron sus respectivos premios gracias a su trayectoria y logros obtenidos en la temporada 2025, en sus respectivas disciplinas. Además, la delegación guatemalteca de kartismo fue galardonada por ser los actuales subcampeones centroamericanos, entre ellos, Otto Samayoa y Rodrigo Bueso, hijo del reconocido piloto Marlon Bueso.

La delegación de kartismo de Guatemala fue reconocida por ser los actuales subcampeones centroamericanos. (TodoMotor)

Previo a la gala, los directivos anfitriones, ofrecieron un cóctel de bienvenida a los presidentes y delegados de las distintas representantes del automovilismo americano. Se les brindó un recorrido por parte de la ciudad de Panamá, así como las instalaciones de su nuevo autódromo, el cual ya ha sido considerado por la FIA a nivel mundial, como una sede tentativa para un futuro gran premio de Fórmula 1.

Pedro Cofiño, presidente del Automóvil Club Guatemala, junto a los pilotos, Aaron Burbano y Édgar Gálvez, y el gerente de la institución, William Calvillo. (TodoMotor)

En el evento estuvieron presentes todas las autoridades de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) de la región, entre ellas, Daniel Coen, Vicepresidente de FIA Norte América, Fabiana Flosi de Ecclestone, Vicepresidenta de la FIA Sur América; además del anfitrión, Dante Pescetto, presidente de NACAM FIA.

Por Guatemala, estuvieron presentes el presidente del Automóvil Club, Pedro Cofiño y el Gerente General, William Calvillo.