Guatemala busca participar en "Mundial de Debate Escolar" en Panamá

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Guatemala busca participar en el "Mundial de Debate Escolar en español (MED)" que se realizará en Panamá.

La Asociación Nacional de Debate (ASDEG) busca patrocinadores para llevar a 9 jóvenes, 1 jueza y a 2 personas encargadas, para el evento que se llevará a cabo del 24 al 30 de agosto del 2026.

Se trata de 2 equipos integrados por 7 hombres y 2 mujeres, representantes de distintos departamentos de Guatemala. Ellos son los seleccionados:

Equipo 1: Giancarlo Andrade, Héctor del Cid, José Andrés Sequen, Mariano Areano.

Equipo 2: David Alfredo, Luz González, Manuel Coronado, Renzo Mendizabal, Rodolfo Boy.

Los participantes por Guatemala son elegidos a través de un proceso de evaluaciones organizadas por la asociación.

Se toma en cuenta el desempeño en debates, habilidades de argumentación, análisis, trabajo en equipo, compromiso y constancia dentro de las actividades de la sociedad. También se toma en cuenta la disposición de los estudiantes para asumir la carga académica y de preparación que implica representar a la delegación en una competencia internacional.

Foto: Shutterstock.

¿Qué es MED?

Se trata de la competencia escolar de debate más importante del mundo de habla hispana, que reúne a estudiantes de múltiples países. Esta es la tercera edición.

Se enfoca en el debate competitivo y la formación humanista, Guatemala participó por primera vez en el evento en Chile (2025), reuniendo a más de 250 estudiantes de 10 países diferentes y este año hay 14 países inscritos.

Pablo Lavagnino, Fátima Gómez, Iván Ibarra y Diego Morales alcanzaron llegar a los cuartos de final.

Apoyo

Los equipos que forman la delegación guatemalteca necesitan cubrir la inscripción del evento y pasajes aéreos, por ello solicitan apoyo.

Asociación Nacional de Debate

La Asociación Nacional de Debate fomenta el pensamiento crítico en jóvenes a través del análisis y discusión de temas de relevancia social, política y económica por medio del debate y la oratoria.

Si deseas participar envía un correo electrónico a asodebategt@gmail.com

¿Cómo puedes unirte a la asociación?

La asociación está abierta principalmente a estudiantes universitarios interesados en el debate, la oratoria, el análisis político y la discusión de temas sociales, económicos y culturales.

El proceso de ingreso normalmente inicia con contactos directos, reuniones y colaboración entre la organizacion y colegios, universidades o organismos sociales. Debes estar atento/a a las redes sociales para reuniones informativas y talleres introductorios.

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