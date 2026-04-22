Confirmado: Guatemala jugará contra República Checa en Nueva Jersey

La Azul y Blanco definió su calendario de preparación para la fecha FIFA de junio, luego de confirmarse este miércoles el tercer y último partido amistoso.
OTRAS NOTICIAS: Alerta en el arco: Cobán confirma las lesiones de sus porteros
La Sele enfrentará a República Checa el 4 de junio en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Nueva Jersey, a las 6:00 p. m.
El combinado nacional completa una agenda exigente, en la que medirá fuerzas exclusivamente ante selecciones clasificadas a la Copa del Mundo.
Además, el cuadro chapín se enfrentará el 7 de junio a Ecuador en Columbus, y cerrará la gira el 10 del mismo mes ante Austria en el Rose Bowl de Los Ángeles. Estos compromisos servirán como termómetro para el técnico Luis Fernando Tena, quien busca ajustar el funcionamiento del equipo ante rivales de mayor nivel.
Resultados adversos
En lo que va del año, la selección ya ha tenido partidos de fogueo ante equipos mundialistas. Cayó 1-0 frente a Canadá y sufrió una goleada 7-0 contra Argelia en un partido disputado en Italia, resultados que obligan a corregir rumbo de cara a los próximos desafíos.