Guatemala se consolida como segundo proveedor de República Dominicana

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Una delegación de más de 35 empresas guatemaltecas participa en la misión comercial más grande hacia la nación caribeña con el objetivo de capturar un potencial exportador de 300 millones de dólares en bienes y servicios.

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En un esfuerzo coordinado entre el sector público y privado, una delegación integrada por más de 35 empresas exportadoras guatemaltecas dio inicio a la misión comercial más grande registrada hacia la nación caribeña, la cual se desarrolla del 22 al 25 de junio de 2026.

Esta iniciativa busca expandir el posicionamiento de las mercancías nacionales en uno de los mercados más dinámicos de la región y activar formalmente el Memorando de Entendimiento para el establecimiento del Foro Político Empresarial Guatemala-República Dominicana, un mecanismo bilateral suscrito en abril de este año para transformar los diálogos institucionales en flujos comerciales concretos y oportunidades de inversión.

El núcleo de esta misión alcanzó su punto más alto este miércoles, 24 de junio de 2026, con la celebración de una rueda de negocios B2B y diversos showrooms que conectaron de forma directa a 33 exportadores guatemaltecos con más de 70 compradores dominicanos, según informó la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

Una rueda de negocios B2B y showrooms conectaron a a 33 exportadores guatemaltecos con más de 70 compradores dominicanos. (Foto: Agexport/Soy502)

Este encuentro generó más de 400 citas comerciales enfocadas en identificar nuevos canales de distribución y alianzas de largo plazo en sectores clave como las manufacturas, alimentos, bebidas, cosméticos, productos agrícolas, higiene personal, plásticos y muebles.

Los empresarios guatemaltecos también extendieron su agenda para sostener reuniones con representantes de las embajadas de Trinidad y Tobago y Haití, proyectando la oferta del país hacia otros mercados estratégicos del Caribe.

Alianzas estratégicas

Los análisis de inteligencia de mercados desarrollados por la Agexport demuestran que, a pesar de que el intercambio comercial cerró en 2025 con una balanza comercial favorable para Guatemala de US$251 millones —producto de exportaciones por US$283 millones e importaciones por US$32 millones—, todavía existe un espacio de crecimiento insatisfecho valorado en US$300 millones.

De esta cifra, US$279 millones corresponden al potencial de exportación de bienes como vidrio, materiales de construcción, confitería y alimentos procesados, mientras que US$21 millones pertenecen al sector de servicios especializados en tecnologías de la información, telecomunicaciones, turismo de viajes y servicios financieros.

"Esta rueda de negocios confirma que República Dominicana es uno de los mercados con mayor potencial para la internacionalización de las empresas guatemaltecas. La calidad de los compradores participantes y el nivel de interés observado evidencian oportunidades reales para incrementar el intercambio comercial entre ambos países", dijo al respecto Aída Fernández, directora de Crecimiento de las Exportaciones de Agexport.

#DiplomaciaComercialGT | Rueda de negocios reúne a 35 empresas guatemaltecas y más de 60 compradores dominicanos. #MisiónRD #GuateEnRD@MIREXRD



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Con este despliegue, Guatemala reafirma su posición estratégica en el Caribe, consolidándose formalmente como el segundo proveedor centroamericano de productos hacia la República Dominicana, un estatus que se ha edificado gracias a un crecimiento sostenido del intercambio comercial durante la última década.

Esta preeminencia en el mercado isleño está sustentada de manera sólida en el envío de bienes manufacturados, los cuales representan el 93% de las exportaciones guatemaltecas totales hacia ese destino, seguidos por una participación constante de los sectores de vestuario, textiles y productos agrícolas.

Ventaja logística

La competitividad comercial de Guatemala frente a otros competidores internacionales se encuentra respaldada por una conectividad logística ágil y eficiente que reduce los tiempos y costos de transporte hacia el Caribe.

El territorio dominicano se localiza a únicamente tres horas y media por vía aérea desde Guatemala y goza de una conexión marítima directa cuyo tiempo de tránsito ronda los cinco días de puerto a puerto, facilitando el establecimiento de cadenas de suministro rápidas.

Este dinamismo logístico es visto por las autoridades como un catalizador para la diplomacia comercial y el desarrollo empresarial de ambas naciones.

"La implementación del Foro Político Empresarial refleja el compromiso de Guatemala y República Dominicana de fortalecer una relación económica comercial moderna, dinámica y orientada a resultados", dijo Julio Orozco, viceministro de Relaciones Exteriores.

"Este mecanismo permitirá transformar el diálogo institucional en oportunidades concretas de comercio, inversión y relación económico-comercial, generando beneficios para nuestros sectores productivos y contribuyendo al crecimiento económico de ambas naciones", agregó Orozco.

Claves de la relación comercial Guatemala–República Dominicana Indicador comercial (datos al cierre de 2025) Monto en millones de US$ Exportaciones de Guatemala hacia República Dominicana US$ 283.0 Importaciones de Guatemala desde República Dominicana US$ 32.0 Balanza Comercial Favorable para Guatemala US$ 251.0 Potencial adicional de exportación de Bienes US$ 279.0 Potencial adicional de exportación de Servicios US$ 21.0 Total del Potencial de Crecimiento Comercial US$ 300.0

Fuente: Unidad de Inteligencia de Mercados de Agexport.

Desafíos globales

El desarrollo de este intercambio comercial ocurre en un contexto global complejo, caracterizado por el encarecimiento de los fletes logísticos, la volatilidad de los costos energéticos y la presencia de barreras regulatorias estrictas que desafían la competitividad empresarial.

Ante este panorama, el sector exportador guatemalteco ha apostado por la diversificación de mercados como una vía para mitigar riesgos económicos y generar empleo formal en el país.

El presidente de Agexport, Francisco Ralda, reafirmó la trascendencia de esta estrategia país al explicar que esta misión "representa mucho más que una agenda comercial".

"Es una apuesta de país para fortalecer una relación económica que ya genera resultados y que tiene un enorme potencial de crecimiento para ambas naciones. Estamos aquí para construir alianzas, generar negocios y abrir nuevas oportunidades para las empresas guatemaltecas", recalcó Ralda.