¡Atención! Alertan por incremento de actividad del volcán de Fuego (video)

Esta semana se han reportado fuertes erupciones del volcán de Fuego, una de ellas durante la noche del pasado lunes, la cual quedó grabada por una cámara de vigilancia.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) compartió un boletín vulcanológico por el incremento de actividad del volcán de Fuego.

Actualmente el coloso se caracteriza por las constantes erupciones, las cuales se registran de 5 a 15 por hora, las cuales se relacionan con un mayor aporte de gas y magma en zonas poco profundas del conductor volcánico, según indicaron los expertos.

Las explosiones expulsan material de forma violenta y generan columnas de abundante gas y ceniza, que pueden alcanzar fácilmente los 5,000 metros sobre el nivel del mar, señaló el Insivumeh.

El material que es expulsado con mayor velocidad puede desplazarse varios cientos de metros e impactar zonas cercanas, como "El Camellón" y la Meseta, las cuales son áreas frecuentadas por turistas que ascienden al volcán Acatenango, lo que representa un riesgo grave de lesiones o quemaduras.

(Imagen: Insivumeh)

Además, los fragmentos rocosos expulsados en cada erupción violenta, pueden bañar todo el cono volcánico y generar avalanchas incandescentes, las cuales recorren de 300 a 1,000 metros de la pendiente y provocar incendios forestales en sus inmediaciones, según se mencionó en el boletín.

La caída de ceniza puede contaminar agua potable, dañas zonas agrícolas y agropecuarias, siendo las comunidades ubicadas en un radio menor de 15 kilómetros, respecto del volcán.

(Imagen: Insivumeh)

Recomendaciones

Por lo tanto, las autoridades le solicitan a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres en Guatemala (Conred) que, permanezcan atentos a la actividad del volcán de Fuego e informar a las comunidades cercanas al coloso acerca de las amenazas de las erupciones.

También, el Insivumeh le recomienda a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que, tomen precauciones con el tráfico aéreo en los alrededores de dicho volcán, ya que por los fuertes vientos se puede dispersar la ceniza a mayor distancia.

Asimismo, las autoridades del Insivumeh le solicitan al Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) que, se haga del conocimiento a las agencias de turismo, guías turísticos y turistas que ascienden al volcán Acatenango sobre los riesgos y recordar que está prohibido acercarse al cráter del volcán de Fuego, así como a "El Camellón".