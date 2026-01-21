Llega a Guatemala el Encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU.

-

El diplomático estadounidense aún no ha entregado una acreditación al Gobierno, confirmó el presidente.

El Gobierno confirmó que el nuevo Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, quien se hará cargo temporalmente de dicha sede diplomática, llegó el martes 20 de enero al país.

La información fue confirmada por el presidente Bernardo Arévalo, quien durante la conferencia de prensa La Ronda, fue consultado al respecto.

"Efectivamente ya se encuentra en el país el nuevo Encargado de Negocios, llegó ayer, es la persona que estará a cargo de la Embajada —de los Estados Unidos en Guatemala—", afirmó el mandatario.

El mandatario señaló que no puede precisar el nombre del funcionario estadounidense porque no tiene la notificación oficial. (Foto: Archivo / Soy502)

Arévalo señaló que el Encargado de Negocios estará el frente de la sede diplomática en tanto que el Gobierno de Estados Unidos siga en la nominación de un nuevo embajador, proceso que, según el gobernante, es "bastante largo".

Se le consultó al mandatario si podría brindar el nombre del diplomático y contestó que quien llegó al país "no es un embajador, sino un ministro consejero que viene con categoría de Encargado de Negocios de la Embajada".

"Estaremos revisando el nombre oficialmente, aunque tengamos el nombre, no se lo puedo dar hasta que no tener la nota de acreditación correspondiente", declaró el mandatario.

Embajador se despide

Tobin John Bradley, quien fungió como embajador de Estados Unidos en Guatemala, se despidió del país con un mensaje para los guatemaltecos, en el que indicó que durante su estadía en el país vivió un "tiempo especial".

"Estados Unidos y Guatemala comparten una relación estratégica basada en valores en común y en el compromiso de construir un hemisferio más seguro, próspero y estable", dijo Bradley.

Asimismo, mencionó que "juntos hemos trabajado para mejorar la seguridad de nuestras naciones, combatiendo el narcotráfico, el crimen transnacional y la influencia de actores extranjeros que amenazan la soberanía y la estabilidad de nuestra región".