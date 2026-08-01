Guatemala emite recomendaciones a salvadoreños visitantes ante Fiestas Agostinas

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En esta ola turística se han implementado operativos de seguridad para fortalecer la vigilancia en los puntos fronterizos con El Salvador.

EN CONTEXTO: Guatemala recibirá a miles de visitantes por Fiestas Agostinas

Las Fiestas Agostinas en El Salvador ya iniciaron y, debido a la cercanía con Guatemala, los primeros salvadoreños comenzaron a ingresar al país por vía terrestre en la frontera Valle Nuevo, este sábado 1 de agosto.

Las celebraciones se realizan en honor al Divino Salvador del Mundo, patrono de la capital salvadoreña, San Salvador, la cual será un asueto largo para los ciudadanos.

Por ello, la oficina de Asistencia Turística emitió recomendaciones para los visitantes salvadoreñas en esta temporada:

Antes de salir, planifica tu ruta al ingresar a Guatemala vía terrestre

Prepara los documentos que necesitarás para ingresar al país

Revisa información oficial para conocer el clima y el estado de las rutas para llegar a tu destino

Llama al PBX. 1500 en caso de requerir asistencia o cualquier información durante tu visita a Guatemala.

También el Ejército de Guatemala informó que coordina acciones para el ingreso seguro de los turistas por medio de patrullajes preventivos, puestos de control en puntos fronterizos y control de vigilancia territorial.

Seguridad y confianza durante las Fiestas Agostinas



Durante el desarrollo de las Fiestas Agostinas, el @ejercito_gt_oficial desarollará diferentes acciones que contribuyen a preservar el orden, proteger la integridad y brindar un ambiente seguro para que las familias… pic.twitter.com/dfHpcWE16f — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 1, 2026

Además, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) recomienda a los visitantes supervisar a las niñas y niños, así como identificarlos con algún dato de contacto en caso de extravío.

Disfruta las Fiestas Agostinas con responsabilidad y prevención.



Cuidemos de nuestro mayor tesoro: las niñas, niños y adolescentes. Mantén siempre la supervisión de las personas menores de edad, acuerda puntos de encuentro y enséñales a identificar a quién acudir si necesitan… pic.twitter.com/Redva3XejR — Secretaría SVET (@secretariasvet) August 1, 2026

Guatemala estará recibiendo alrededor de 78 mil visitantes que podrán visitar el país del 1 al 6 de agosto, de acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT)