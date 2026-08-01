Guatemala emite recomendaciones a salvadoreños visitantes ante Fiestas Agostinas

En esta ola turística se han implementado operativos de seguridad para fortalecer la vigilancia en los puntos fronterizos con El Salvador.
EN CONTEXTO: Guatemala recibirá a miles de visitantes por Fiestas Agostinas
Las Fiestas Agostinas en El Salvador ya iniciaron y, debido a la cercanía con Guatemala, los primeros salvadoreños comenzaron a ingresar al país por vía terrestre en la frontera Valle Nuevo, este sábado 1 de agosto.
Las celebraciones se realizan en honor al Divino Salvador del Mundo, patrono de la capital salvadoreña, San Salvador, la cual será un asueto largo para los ciudadanos.
Por ello, la oficina de Asistencia Turística emitió recomendaciones para los visitantes salvadoreñas en esta temporada:
- Antes de salir, planifica tu ruta al ingresar a Guatemala vía terrestre
- Prepara los documentos que necesitarás para ingresar al país
- Revisa información oficial para conocer el clima y el estado de las rutas para llegar a tu destino
- Llama al PBX. 1500 en caso de requerir asistencia o cualquier información durante tu visita a Guatemala.
También el Ejército de Guatemala informó que coordina acciones para el ingreso seguro de los turistas por medio de patrullajes preventivos, puestos de control en puntos fronterizos y control de vigilancia territorial.
Además, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) recomienda a los visitantes supervisar a las niñas y niños, así como identificarlos con algún dato de contacto en caso de extravío.
Guatemala estará recibiendo alrededor de 78 mil visitantes que podrán visitar el país del 1 al 6 de agosto, de acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT)