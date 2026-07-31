Guatemala recibirá a miles de visitantes por Fiestas Agostinas

Del 1 al 6 de agosto se celebran las Fiestas Agostinas en El Salvador, una temporada que podría atraer a más de 78 mil visitantes hacia Guatemala.
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De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), las Fiestas Agostinas de El Salvador es una temporada de gran demanda turística, debido al ingreso de visitantes salvadoreños hacia Guatemala.
El Gobierno de Guatemala espera alrededor de 78 mil visitantes y ha informado de tres rutas turísticas para disfrutar de la cultura, gastronomía y biodiversidad del país:
- Ruta de la Historia y el Sabor: en Retalhuleu y Quetzaltenango
- Ruta de la Tradición y Aventura: que abarca la Ciudad de Guatemala, La Antigua y el Lago de Atitlán
- Ruta del Caribe y la Fe: en donde Chiquimula, Zacapa, Izabal y Petén serán un destino marcado de experiencias.
Además, durante esta temporada, también para los guatemaltecos resulta atractivo conocer El Salvador, por lo que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) recomienda a los ciudadanos que al viajar por carretera hacia El Salvador debe:
- Revisar las condiciones mecánicas del vehículo antes de viajar.
- Utilizar cinturón de seguridad.
- Evitar rebasar en curvas durante el trayecto.
- No conducir bajo efectos de alcohol.
- Respetar los límites de velocidad y las indicaciones de las autoridades de tránsito.
Una celebración de tradición y fe
Las Fiestas Agostinas consisten en seis días, donde El Salvador honra al Divino Salvador del Mundo, patrono de la capital salvadoreña, San Salvador.
Durante estas fechas los salvadoreños toman un periodo de descaso y disfrutar de distintas actividades religiosas y culturales.
Por la cercanía entre ambos países, Guatemala es un atractivo turístico para los salvadoreños y para mostrar la belleza y riqueza cultural de los distintas municipios del país.