Guatemala entre las 10 favoritas del público en Miss Universe

Raschel Paz comparte el Top 10 con reinas de Asia, África y América.
La representante guatemalteca continúa destacando en Miss Universe 2025, al mantenerse dentro del Top 10 de las concursantes más votadas para participar en el Special Dinner & Talk Show junto a la actual reina Victoria Kjaer Theilvig y autoridades de Tailandia.
El ranking fue publicado por la cuenta oficial @missuniversethailand en una dinámica que busca premiar la popularidad, liderazgo y conexión con el público de cada candidata.
Para apoyar a Miss Guatemala, los fans deben seguir las cuentas oficiales de Miss Universe Thailand y votar directamente en las publicaciones de la candidata, ya que solo los seguidores verificados podrán emitir votos válidos.
En Facebook, cada "Me gusta" equivale a 5 puntos y cada "Compartir" suma 3 puntos, siempre que el usuario siga la página.
En Instagram, cada "corazón" aporta 10 puntos, y también es necesario seguir la cuenta para validar los votos.
Raschel comparte el Top 10 con representantes de Filipinas, Vietnam, Chile, Honduras, Congo, México, Costa de Marfil, Ecuador y Perú, consolidando así su posición como una de las favoritas del público internacional.