Así fue el último entrenamiento de Guatemala antes de recibir a Panamá

Tras una inusual media hora de conferencia de prensa ofrecida por Luis Fernando Tena en las instalaciones de la Fedefut, la Selección Nacional de Guatemala realizó su último entrenamiento previo al decisivo duelo frente a Panamá (jueves a las 8:00 p. m.).

El entreno inició con el tradicional rombo en el centro del campo, donde el estratega mexicano dirigió unas breves palabras a sus jugadores. Luego de una oración grupal, el plantel se dividió en grupos para continuar los ejercicios en un costado de la cancha.

A pesar del frío, el equipo mantuvo el ánimo arriba. Se escucharon chistes, risas y un ambiente de camaradería que refleja la confianza y optimismo con los que afrontan el compromiso que podría acercarlos al sueño mundialista.

La Selección de Guatemala cerró su preparación en el Centro de Alto Rendimiento, en la zona 15. (Foto: Bryan Anton / Nuestro Diario)

Mantiene el misterio sobre el once

Aunque el técnico no confirmó la alineación titular, se especula que la Bicolor podría arrancar con una línea de tres defensores, integrada por Pinto, Ardón y Franco, con el objetivo de reforzar el fondo y aumentar la presión en el medio ante un rival que Tena calificó como "el mejor de Concacaf".

El azteca Luis Fernando Tena está a dos partidos de llevar a Guatemala a su primera Copa del Mundo. (Foto: Bryan Anton / Nuestro Diario)

La Azul y Blanco cerró así su preparación, con la fe intacta y el compromiso de regalarle una alegría a su afición cuando este jueves se midan a Panamá en un duelo que podría definir su camino hacia el Mundial de 2026.