Guatemala esta lista para albergar la Copa Argentina 2025 de Polo

El Polo de alta competencia se prepara para su primera gran cita en Guatemala, ya que, a partir de este jueves, se realizará este prestigioso certamen, que convoca a las mejores formaciones del país; además de que, se ha convertido en un evento de tradición. El torneo tendrá como escenario, el inigualable e impresionante marco de Las Canchas Polo Club, a orillas del Lago de Amatitlán.

El torneo se disputará bajo un exigente hándicap de 14 goles, un nivel que garantiza un espectáculo de único, técnico y físico. La organización ha definido un formato de juego intenso, con partidos pactados a cuatro chukkers (tiempos), de siete minutos de duración efectiva cada uno, poniendo a prueba la estrategia y la caballada de los cinco equipos participantes.

Este certamen, que simboliza la excelencia y la tradición del polo, cuenta con el apoyo de la Embajada de Argentina acreditada en el país, reforzando los lazos deportivos y culturales entre ambas naciones.

Cinco equipos, compuesto por cuatro jinetes cada conjunto, se han preparado intensamente para enfrentar este prestigioso torneo. (Fotos: Norvin Mendoza / Asociación de Polo)

En la actualidad, Argentina es reconocida mundialmente como la capital del polo a nivel mundial. En ese país existen alrededor de 1,200 canchas, 426 clubes y 10,000 caballos criados para este deporte. La Asociación Argentina de polo cuenta con más de 4,000 jugadores registrados.

Son cinco escuadras las que lucharán por el título esta semana en Las Canchas Polo Club. Cada una compuesto por cuatro jinetes, quienes se medirán en el campo de juego con un único objetivo: inscribir su nombre en el palmarés de este codiciado trofeo. Sin duda alguna, el certamen promete una lucha de poder a poder.

Equipo Integrantes

Los Pampas: Mateo Lalor, José Ignacio Beltranena, Alejandro Solís, Esteban Lara.

Chacarreros: José Miguel Aguilar, Gabriel Neutze Crisciani, Nicolás Urrutia, Juan de Dios Aguilar.

Tango Eterno: Fernando Beltranena, Rodrigo Aguilar, Santiago Sánchez, Mariana Beltranena.

La Albiceleste: Nicholas Neutze Crisciani, Guillermo Montaño, Luis Fernando Luna, Alejandro Solís.

Los Mapuches: Enrique Neutze Crisciani, William Pérez, Tomás Ibargüen, Eduardo Lenhoff.

Los primeros encuentros de la Copa Argentina de Polo están programados para disputarse este jueves a partir de las 15 horas. (FOTO: Norvin Mendoza / Asociación de Polo)

Calendario de partidos y final

La acción comenzará este jueves, y se extenderá hasta el domingo, con una programación diseñada para maximizar la emoción y el descanso de los equinos.

La jornada dominical será crucial, iniciando con el Round Robin (un formato de torneo tipo todos contra todos, donde cada representación se enfrenta a todos los demás al menos una vez), para definir las posiciones intermedias, y culminará con la final del certamen, programada para las 11:30 horas. Los aficionados al polo están invitados a presenciar un fin de semana de pasión, velocidad, y la más pura esencia del deporte practicado por los antiguos reyes iraníes.

La gran final del certamen será el próximo domingo, 25 de enero, a partir de las 11.30 horas, en Las Canchas Polo Club. (FOTO: Norvin Mendoza / Asociación de Polo)

Día / Hora / Evento

Jueves 21 / 15:00 hrs. y 16:00 hrs. / Partidos de clasificación.

Viernes 22 / 15:00 hrs. / Partido de clasificación.

Sábado 23 / 10:00 hrs. y 11:00 hrs. / Partidos de clasificación clave.

Domingo 24 / 10:00 hrs. / Round Robin por el 3er, 4to y 5to puesto.

Domingo 25 11:30 hrs. Gran Final Copa República Argentina 2026.