La Selección de Guatemala está lista para enfrentar a Argelia en Italia

-

La Selección de Guatemala hoy sostendrá un fogueo de lujo contra una de las selecciones africanas clasificadas al Mundial de United 2026: Argelia, y lo hará en la ciudad de Génova, Italia.

El estadio Luigi Ferraris es un escenario de primer mundo, donde habitualmente juegan de local Génova (Serie A) y Sampdoria (Serie B), allí los Biancazzurri (Azul y Blanco, en italiano) buscarán mostrar su mejor versión pese a no tener el mando de Luis Fernando Tena.

La misión quedó marcada por Salvador Reyes, asistente técnico del principal mexicano, ausente por enfermedad. "Debemos ir creciendo paulatinamente. Es una gran oportunidad de evaluarnos contra una gran rival. Queremos hacer un buen partido y defender el prestigio para que nos sigan buscando selecciones importantes en el futuro", señaló Chava.

¡¡̃ !!



Argelia Guatemala

27 de marzo ⏱️13:30hrs

️ Luigi Ferraris

Tigo Sports #VamosGuate #ModoSelección ⚽ #SeleMayor pic.twitter.com/7YTokri1H2 — FFG (@fedefut_oficial) March 27, 2026

Este será el único duelo en esta ventana internacional para los de Azul y Blanco, que ayer hicieron el reconocimiento de cancha.

Enfrente estarán los argelinos comandados por su estrella Riyad Mahrez, referente del histórico Leicester City de 2016 y múltiple campeón del Manchester City, aunque ahora juega en Arabia Saudita para Al Ahli.

#SeleMayor afinó los últimos detalles en el Luigi Ferraris, donde se enfrentará a la Selección de Argelia.



#VamosGuate #ModoSelección ⚽️ pic.twitter.com/0ta2Ex9NR8 — FFG (@fedefut_oficial) March 26, 2026

El representativo africano, que también tendrá como próximos rivales a Uruguay (martes 31) y Países Bajos (6 de junio), se prepara para la cita mundialista, en la que quedó emparejado en el grupo J con Argentina, Jordania y Austria.

Será el cuarto duelo histórico contra un rival de África y, aunque parece difícil, Guate buscará sumar su primera victoria, pues en el historial registra dos derrotas (Zambia y Sudáfrica) y un empate (también ante los sudafricanos).