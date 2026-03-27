Petenero Léster Martínez presenta su título mundial interino

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Durante hora y media el boxeador petenero Léster Martínez respondió alrededor de 20 preguntas a más de 50 periodistas que asistieron a la cita que organizó Banrural con el campeón mundial interino del peso supermediano.

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Acompañado de sus padres, don Hermelindo y doña Lucy, el oriundo de San Benito pausó por unas horas su merecido descanso para acercarse a sus fans, través de los medios de comunicación.

¡Léster Martínez hace historia! Se corona campeón interino del CMB por decisión unánime en un combate épico.https://t.co/a78VX0egaE pic.twitter.com/0EFBTKglyq — Soy 502 (@soy_502) March 22, 2026

"Hoy es un día para celebrar. El 21 de marzo hicimos historia. Hoy con toda seguridad lo puedo decir: Guatemala tiene su campeón mundial, interino, pero campeón mundial", lanzó en la bienvenida.

Defiende al futbol

Léster aclaró que él decidió no avisar sobre su regreso al país. "Fue un tema de paz, de venir cansado, de querer ver a mi familia, abrazarlos y de ir a descansar. Hubo mucha presión en los días previos, no pude dormir, en el vuelo de regreso tampoco pude dormir".

"No puedo dormir": el video de Léster Martínez tras ser nombrado campeón mundial



El petenero aparece junto a su cinturón de campeón interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).https://t.co/v2IqwdZhyJ pic.twitter.com/Hbbwd9gT8v — Soy 502 (@soy_502) March 22, 2026

"No sé porqué le tiran tanto al futbol. Fui yo el que no avisé. Si ellos ganan los critican, si pierden los critican, si yo gano los critican a ellos también (ríe). No tienen nada que ver en esto. Agradezco su deseo de querer recibirme", dijo el petenero.

Además, mostró su admiración por los medallistas olímpicos guatemaltecos: Adriana Ruano (oro en tiro), Erick Barrondo (plata en marcha) y Jean Pierre Brol (bronce en tiro). "Me veo reflejado en ellos. Me falta para estar a su altura".

Hizo una pausa para ir al baño y volvió para reconocer el apoyo que le brindó la comunidad guatemalteca en Estados Unidos y para prometer que irá por el título absoluto de los supermedianos. Es muy probable que vuelva al ring en agosto.