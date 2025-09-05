Guatemala se desvincula del comunicado divulgado por Gustavo Petro

-

Guatemala pide que su nombre sea borrado de la lista de países que apoyaron posicionamiento.

El Gobierno de Guatemala se desmarcó de la aseveración hecha en un comunicado de prensa de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) donde se mostraba preocupación por el despliegue militar que se desarrolla en la región.

El presidente colombiano Gustavo Petro publicó es su cuenta oficial de X (@petrogustavo) un comunicado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) donde se muestra preocupación por el despliegue militar en la región.

Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Dominica

Granada, Guatemala, Hondura, México

Nicaragua, R. Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay Venezuela — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 5, 2025

El documento señala que "los países de la Celac firmantes" hacían un llamado a promover un entorno seguro y que reiteraban "su compromiso con la defensa de la paz, la estabilidad, la democracia y el desarrollo en toda la región".

En otra publicación el presidente colombiano aseguró que los países que respaldan el comunicado eran: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Hondura, México, Nicaragua, R. Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Sin embargo, minutos después de la publicación del documento por parte de Petro el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) publicó un comunicado donde señaló que Guatemala no había respaldado el comunicado divulgado por la Presidencia Pro Témpore (PPT) de la Celac.

"Lamentamos que la PPT no haya respetado la práctica usual para la adopción de decisiones, no se hayan seguido los métodos de trabajo y procedimientos, y que se haya publicado en redes sociales un texto que no había sido adoptado o consensuado por los países miembros de la Celac", precisa el documento.

Minex destacó que el plazo para sumarse al proyecto de comunicado había sido fijado este viernes a las 13:00 horas de Bogotá, Colombia, por lo que el proceso para la adhesión de los países miembros no había concluido al momento de su publicación.

"Por esas razones, Guatemala no se sumará al comunicado en mención y solicitamos a la PPT que se elimine el nombre de nuestro país de la lista de países que respaldan el comunicado", exigió el Minex.

El Ministerio señala que "Guatemala estaba considerando las propuestas presentadas por algunos países, en aras de buscar un consenso y un texto que recogiera las diversas posiciones que se presentan en el marco de la Celac".

El comunicado señala que se hizo ver a la PPT de Colombia la necesidad de aplicar los procedimientos aprobados.

"Esto significa que todos los documentos y manifestaciones deben ser consultados y adoptados con la aprobación de la totalidad de sus miembros, siendo el consenso la regla en la Celac", puntualiza el Minex.