Equipo guatemalteco de rifle de aire conquista la plata en Santo Domingo 2026

El tiro deportivo continúa siendo una de las principales fuentes de medallas para Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
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Este miércoles, el equipo masculino de rifle de aire a 10 metros conquistó la medalla de plata, la primera presea del día para la delegación nacional.
El equipo, integrado por Donalson Muñoz, Douglas Oliva y Allan Márquez, firmó una sólida actuación para subir al segundo escalón del podio en una prueba de alto nivel. La medalla de oro fue para México, mientras que Cuba completó el podio con la presea de bronce.
La plata confirma el gran momento que vive el tiro deportivo guatemalteco en República Domincana. En jornadas anteriores, la disciplina ya había celebrado un oro por equipos en rifle 3 posiciones a 50 metros, gracias a Douglas Oliva, Donalson Muñoz y Octavio Sandoval, además de otras preseas en las modalidades de rifle y pistola.
Con este nuevo resultado, el tiro deportivo sigue consolidándose como una de las disciplinas más exitosas para nuestro país en la justa regional y continúa aportando al medallero nacional.