Sector empresarial respalda nueva Ley del Sistema Portuario y su impacto competitivo

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El sector empresarial respaldó la aprobación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional y dijo considerarla clave para modernizar la infraestructura y reducir costos logísticos.

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La aprobación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional, contenida en el Decreto 20-2026, generó reacciones favorables de organizaciones del sector empresarial.

Coincidieron en señalar que el nuevo marco legal puede contribuir a modernizar la infraestructura portuaria y mejorar las condiciones para el desarrollo económico del país.

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) mencionó que la nueva legislación como un paso importante para fortalecer la competitividad nacional, pues la ley permitirá impulsar un sistema portuario más moderno, eficiente y con mayor capacidad para reducir costos logísticos, agilizar el comercio exterior y fortalecer las cadenas de suministro.

AmCham Guatemala afirmó que la nueva normativa fortalecerá la competitividad y capacidad de las cadenas de suministro. (Imagen: AmCham Guatemala)

También destacó que la normativa crea mejores condiciones para promover la inversión privada, incorporar nuevas tecnologías y desarrollar proyectos de infraestructura de largo plazo.

Además, consideró que el nuevo escenario brinda oportunidades que representa el nearshoring, necesario para el fortalecimiento de la conectividad, la digitalización y los procesos aduaneros.

El Decreto 20-2026 aprobado por el Congreso establece un nuevo marco legal integral para organizar, administrar y supervisar la actividad portuaria guatemalteca. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Por su parte, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) felicitó al Congreso por la aprobación de la ley y reconoció el trabajo de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, así como el consenso alcanzado entre las distintas bancadas para concretar la normativa.

Mencionó que durante décadas el país careció de una legislación integral para ordenar el sistema portuario, situación que limitó la planificación de inversiones, afectó la competitividad y provocó cuellos de botella que incrementaron los costos logísticos y terminaron impactando a los consumidores.

Fundesa destacó la creación de la Autoridad Portuaria Nacional para coordinar la política y proyectos del sector. (Imagen: Fundesa)

También resaltó que la nueva ley crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN), entidad que tendrá a su cargo coordinar la política portuaria, promover proyectos de infraestructura y fortalecer la coordinación entre instituciones.

Asimismo, señaló que la normativa busca elevar los estándares de seguridad en las terminales marítimas y brindar mayor certeza jurídica para incentivar la inversión.

La Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG) afirmó que la aprobación del Decreto 20-2026 representa un avance para fortalecer las condiciones que favorecen la inversión, la competitividad y el crecimiento económico del país.

Indicó que la modernización del sistema portuario permitirá mejorar la eficiencia logística, reducir los costos de transacción e incrementar la integración de Guatemala con los mercados internacionales.

La CFG indicó que modernizar los puertos aumentará la integración del país con los mercados internacionales. (Imagen: CFG)

También consideró que un entorno con mayor certeza jurídica, planificación de largo plazo y una gobernanza institucional sólida facilitará la llegada de inversiones para proyectos estratégicos.a

Asimismo, reiteró que la implementación de la nueva ley deberá basarse en criterios técnicos, transparencia y sostenibilidad para fortalecer la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.