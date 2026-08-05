¿Quién era César Gastélum, el influencer asesinado en México?

César Gastelum fue asesinado mientras hacía una transmisión en vivo junto a unos amigos.
EN CONTEXTO: Muere "influencer" mexicano al sufrir ataque mientras transmitía en vivo (video)
Los seguidores de César Gastelum vieron el momento exacto en el que fue atacado a tiros por dos personas que circulaban en motocicleta.
Cesarín, influencer asesinado
El generador de contenido tenía 25 años y se dedicaba a hacer comedia, parodias; además de hablar sobre la cultura norteña. Compartía en videos en vivo con Leovardo Aispuro, conocido como "El Gordo Peruci", quien también fue asesinado.
Entre sus caracterizaciones más conocidas estaban el "Profe Alducin" y el "Padre", también hacía retos con el público.
También mostraba su estilo de vida como viajes, salidas a restaurantes, conciertos, y la ropa de marca que portaba, además de autos lujosos.
El ataque contra César Gastélum en Culiacán
Gastélum y dos personas más, se encontraban en las cercanías de un restaurante en Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.
Mientras hablaba en su en vivo, portaba una mochila de repartidor de pedidos por aplicación, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se acercaron y le dispararon a corta distancia en la cabeza.