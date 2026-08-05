Sofía Cabrera gana oro para Guatemala en Juegos Centroamericanos y del Caribe

Guatemala volvió a celebrar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
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La pentatleta Sofía Cabrera se proclamó campeona de la prueba individual femenina y le dio a nuestro país una nueva medalla de oro tras una destacada actuación.
La atleta chapina dominó las cinco disciplinas del pentatlón moderno, demostrando regularidad, carácter y un alto nivel competitivo para quedarse con el primer lugar.
Con este resultado, Cabrera subió a lo más alto del podio y escuchó el Himno Nacional de Guatemala en territorio dominicano.
Fue la duodécima medalla de oro para nuestra delegación en las justas regionales, donde el país se mantiene en el séptimo lugar del medallero general.