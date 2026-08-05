Inter y AC Milan empatan en Australia en un intenso derbi de pretemporada

El derbi de Milán terminó en empate 1-1 en Australia este miércoles en un partido amistoso.
OTRAS NOTICIAS: Así está la agenda para Guatemala este miércoles en Santo Domingo 2026
Inter y AC Milan igualaron en el estadio Optus de Perth, en un amistoso de pretemporada que reunió a 52,310 aficionados y dejó las emociones para el cierre del encuentro.
El campeón de la Serie A se adelantó al minuto 52 con un gol de Federico Dimarco, quien definió con precisión para poner en ventaja al conjunto nerazzurro en un partido con escasas oportunidades de gol.
Cuando todo apuntaba al triunfo del Inter, el AC Milan rescató el empate en los minutos finales. El francés Christopher Nkunku convirtió un penalti para sellar el 1-1 y evitar la derrota del equipo dirigido por Rubén Amorim.
El técnico portugués continúa sin conocer la victoria al frente del cuadro rossonero. Tras estrenarse con un empate 2-2 frente al Celtic.
El partido también incluyó un homenaje a Franco Baresi, histórico capitán del diavolo. Antes del pitazo inicial se guardó un minuto de silencio, mientras los jugadores de ambos equipos permanecieron abrazados en señal de respeto.
La gira de pretemporada continuará el sábado. El Milan se medirá al Chelsea en Yakarta, mientras que el Inter seguirá en Perth para enfrentar a la Juventus, luego de superar al Manchester City en la tanda de penaltis de su anterior amistoso en Hong Kong.
De cara al inicio de la temporada oficial, el Inter debutará en la Serie A el 22 de agosto frente al Monza, mientras que el AC Milan comenzará su campaña un día después, cuando reciba al Torino.
*Con información de AFP