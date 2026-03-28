Guatemala impulsa estabilidad financiera en San José, Costa Rica

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Guatemala reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica y financiera en Centroamérica.

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Guatemala participó en un encuentro regional enfocado en fortalecer la estabilidad del sistema financiero, en medio de un contexto internacional marcado por incertidumbre y volatilidad en los mercados.

Álvaro González Ricci, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala y titular del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), asistió a la XIV reunión conjunta con el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras, el pasado 24 de marzo en San José, Costa Rica.

Guatemala destaca cooperación regional para preservar estabilidad financiera. (Foto: Banco de Guatemala)

Durante la reunión, autoridades financieras de Centroamérica, junto con representantes de Panamá, República Dominicana y Colombia, intercambiaron criterios y promovieron acciones orientadas a reforzar la solidez del sistema financiero regional. El análisis se centró en temas estratégicos que buscan mejorar la supervisión y la capacidad de respuesta ante riesgos emergentes.

“ La cooperación entre bancos centrales y entidades supervisoras fortalece nuestra capacidad para anticipar riesgos y responder de manera oportuna ante un entorno global cada vez más complejo ” Álvaro González Ricci , Presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala

Uno de los puntos relevantes fue la implementación del código LEI (Identificador de Entidad Jurídica), una herramienta que permite identificar con mayor precisión a las entidades financieras y fortalecer la supervisión.

Asimismo, se presentó el Informe de Estabilidad Financiera Regional 2025, que refleja que el sistema financiero de la región mantiene niveles adecuados de solvencia, liquidez y rentabilidad. Sin embargo, también advierte sobre la necesidad de continuar vigilando factores como las tensiones geopolíticas y la volatilidad de los mercados internacionales.

Guatemala promueve coordinación para enfrentar riesgos financieros regionales. (Imagen: Banco de Guatemala)

Otro de los temas abordados fue la evaluación de los principales grupos bancarios regionales. Autoridades de países como Honduras, Panamá y Colombia compartieron análisis actualizados sobre su desempeño.

Además, las autoridades coincidieron en que es necesario seguir reforzando los mecanismos de coordinación regional, tanto en supervisión como en el intercambio de información, con el fin de anticipar riesgos, mejorar la capacidad de respuesta y preservar la estabilidad financiera.