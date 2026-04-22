Selección Nacional jugará dos fogueos previo a viajar al premundial de Polo

-

El Equipo Nacional de polo sobre césped viajará el próximo fin de semana a Estados Unidos, donde buscará su clasificación al Mundial de Dubái 2026, pero previo a ello enfrentará dos duelos de preparación contra escuadras locales.

El equipo de Guatemala, que buscará el boleto, está integrado por: José Miguel Aguilar, Antonio Aycinena, Sebastián Aycinena, los hermanos Nicholas, Enrique, y Gabriel Neutze Crisciani.

El primer encuentro que tendrá la selección será este jueves 23 de abril, el cual será en el Club Caobanal, ubicado en Escuintla; mientras que el segundo juego será el viernes 24, en Las Canchas Polo Club, a orillas del Lago de Amatitlán.

El conjunto patrio viajará a Estados Unidos, para jugar el XIII FIP World Polo Championship Zone A Playoffs, que se realizará del 29 de abril al 3 de mayo de 2026. El torneo se disputará en el National Polo Center, en Wellington, Florida.

El National Polo Center, en Wellington, Florida, será el escenario en el cual Guatemala buscará su clasificación al Mundial de Dubái 2026. (Foto: ASOPOLO)

El premundial contará con la participación de Estados Unidos, México, y Guatemala, equipos competirán por un lugar en el XI Campeonato Mundial de Polo FIP, que se realizará en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, del 6 al 20 de diciembre próximo.

Al llegar a la sede del premundial, Guatemala tiene contemplado realizar prácticas diarias, y jugar uno o dos partidos de fogueo, para que los polistas conozcan de mejor manera los caballos, que son asignados por medio de un sorteo realizado por la organización.

El mundial se disputará en las canchas de los clubes de polo Ghantoot, Al Habtoor, Desert Palm, y Dubái. El conjunto bicolor únicamente ha clasificado a dos mundiales en su historia, en 1994 en Chile, y 1998 en Santa Barbara, California.