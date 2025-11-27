Guatemala es el municipio con mejor Índice de Competitividad Local del país

-

Los datos se obtuvieron en más de 20 instituciones públicas a nivel nacional.

Un estudio elaborado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), revela que el municipio de Guatemala es el mejor posicionado en el Índice de Competitividad Local (ICL) a nivel nacional durante 2025.

El ICL es una herramienta que brinda información sobre las brechas existentes en factores que contribuyen directamente a aumentar la productividad y competitividad a nivel territorial en Guatemala.

Según explicó Fundesa, la competitividad "es un conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad", que a su vez "conduce a niveles de ingresos más altos y por lo tanto un mayor bienestar".

Para elaborar la medición, Fundesa evaluó el ambiente favorable, el capital humano, los mercados y el ecosistema de innovación y de estas cuatro variables se examinó 43 indicadores y se obtuvieron más de 100 datos estadísticos.

Guatemala: el mejor posicionado

El ILC brinda una calificación de 1 a 100 y este año el primer lugar fue para el municipio de Guatemala con una puntuación promedio de 80.82. Resalta que el municipio es el único del país que supera los 80 puntos.

Los datos revelan que 34 municipios están calificados entre los 60 y 80 puntos; 292, entre los 40 y 60 puntos, y, 13, se ubican entre los 20 y 40 puntos.

Jorge Benavides, investigador asociado de Fundesa, señaló que "el reto que tienen las autoridades y representaciones a nivel local es poder identificar qué se está haciendo bien para replicarlo, y qué no está funcionando para realizar las correcciones oportunas".

Los cinco primeros lugares son: Guatemala, 80.82; Santa Catarina Pinula, 75.37; San Miguel Petapa, 75.20; Mixco, 74.41, y, Villa Nueva, 72.21. Fundesa reconoció a municipios que han liderado la evaluación este año.

"Este índice no es un ranking; es un llamado a la acción. Necesitamos que los resultados se conviertan en mejores políticas, mejores inversiones y gestiones más ágiles y transparentes", indicó José Miguel Torrebiarte, presidente de Fundesa.