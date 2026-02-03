¡Guatemaltecas al espacio! Científicas lanzarán "QUETZAL-2"

-

Guatemala celebra el contrato del lanzamiento al espacio del satélite QUETZAL-2, cuya construcción es realizada por 50 personas y de ellas, el 60% son científicas.

La Universidad del Valle de Guatemala (UVG) anunció su alianza con la compañía espacial alemana Exolaunch, en un contrato para enviar al espacio a su segundo satélite, en el marco de sus 60 años de fundación.

"QUETZAL-2" se construye en el Laboratorio Aeroespacial del Centro de Innovación y Tecnología CIT, de la casa de estudios, por un aproximado de 50 personas entre estudiantes, catedráticos y directivos, de ellas el 60% son mujeres, inspirando a más niñas a seguir los caminos de las ciencias espaciales.

"Mi rol es ser líder del equipo de estructura, con mis compañeras nos encargamos de diseñar, integrar y fabricar la estructura que sostendrá el 'QUETZAL-2', asegurándonos de que todas nuestras tareas se unan con los objetivos en este proyecto", expresó Jimena Urízar, estudiante de Ingeniería Mecánica de la UVG acerca de su participación.

"He logrado mucho aprendizaje, hemos enfrentado muchos retos, hemos aprendido a tener una comunicación clara, al ser un grupo de más de 50 personas esto es clave para que todo marche bien, además he aprendido a ser constante y perseverante, pues no todo sale a la primera", agregó Urízar.

Acerca de QUETZAL-2

Se trata de un nanosatélite del estándar CubeSat, el segundo enviado por Guatemala al espacio. Este es uno de los cuatro ganadores a nivel mundial del programa EXOpod, impulsado por la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de Naciones Unidas, UNOOSA.

"No va a ser fácil, afortunadamente los componentes ya fueron probados en el espacio, pero hay nuevos retos, la tecnología avanza, tenemos una nueva generación de estudiantes trabajando y vemos cómo, de 6 personas que hicieron posible el 'QUETZAL -1', ahora son más de 40 y de 10 mujeres en QUETZAL-1, ahora, la mayoría son mujeres", expresó el Ingeniero Víctor Ayerdi, jefe del Departamento de Ingeniería Mecánica y el Gerente de Proyecto del proyecto ASPIRE en UVG.

"Firmamos un contrato para que nuestro satélite llegue al espacio, con el apoyo de las Naciones Unidas, el tiempo pasa rápido, recordamos el momento en que 'QUETZAL-1' fue al espacio, los sueños se pueden hacer realidad, todo depende del trabajo en equipo, la perseverancia y los retos compartidos", dijo Ayerdi.

Se espera que el objeto sea lanzado en 2028. Su elaboración tiene un valor aproximado de $350 (Más de Q2 millones), el programa EXOpod y la universidad se encargan de una parte del costo. Actualmente, el centro educativo invita a empresas guatemaltecas a hacer donaciones y sumarse a esta hito en la historia nacional.

La misión de QUETZAL-2

Busca incrementar el interés por la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM). el objetivo cuando esté orbitando la tierra es que estudiantes de diversificado construyan su propia antena desde sus centros educativos, para recibir datos en tiempo real, también permitirá la prueba de un sistema de desorbitamiento y una computadora capaz de ejecutar el modelo de inteligencia artificial para evitar la transmisión de imágenes cubiertas por nubes hacia la tierra.

"La firma e este contrato se realiza en el marco del 60 aniversario de nuestra institución, reafirmando el compromiso de la UVG con el talento altamente calificado", dijo Ayerdi.

