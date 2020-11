Guatemala paga a Teco para liberar embargo de pago de intereses

Guatemala pagó la deuda que le había generado una serie de problemas, como que dos evaluadoras de riesgo habían rebajado la perspectiva soberana del país por temor al impago.

El Ministerio de Finanzas informó que Guatemala pagó a la empresa Teco Guatemala Holdings LLC (TECO), una deuda pendiente, producto de un arbitraje internacional, en el cual el país había perdido el pulso.

El Estado de Guatemala fue obligado a pagar $35.4 millones a Teco por un arbitraje que data de 2009.

Como medida de presión, el demandante accionó ante un Tribunal en Washington para el embargo de una cuenta en el Bank of New York Meilon, en donde se había depositado un monto de US$15.75 millones para amortizar los intereses de los tenedores del Eurobono con vencimiento al 2026. Este pago debía honrarse el 3 de noviembre pasado. Con el embargo ordenado por el Tribunal de Washington, el traslado de los fondos no se hizo y el país entró en periodo de gracia para pagar y debía hacerlo antes del 3 de diciembre.

"Fue realizado el pago a Teco Guatemala Holdings LLC (TECO), lo que permitirá que los fondos retenidos para pago a los inversionistas de bonos soberanos de la República de Guatemala, sean liberados", se lee en un comunicado de prensa compartido por el Ministerio de Finanzas este 24 de noviembre.

"La República de Guatemala, a partir de este momento normaliza sus operaciones con el Bank of New York Mellon, contribuyendo a mantener el buen clima de negocios e inversiones en el país", se lee en el comunicado de prensa de Finanzas.

Finanzas señaló en una oportunidad anterior que ya había informado a sus inversionistas que Guatemala cuenta con los fondos para cumplir con "todas sus obligaciones crediticias de acuerdo a la programación formulada y con una estructura de portafolio de la deuda pública diversificada..."

Baja en calificadoras

Al no honrarse la deuda con el Eurobono el pasado 3 de noviembre, las calificadoras de riesgo Moody´s y Fitch Raitings realizaron advertencias a Guatemala. El 10 de noviembre, Moody's fue el primero en rebajar la perspectiva de Guatemala de estable a negativa.

Una semana más tarde, Fitch bajó la calificación de ese Eurobono de "BB-" a "C" y colocó al país en su calificación en "observación negativa", conocido como el "Raiting Watch Negative" (RWN). "No realizar el pago dentro del período de gracia constituiría un evento de incumplimiento según los criterios de Fitch", se leyó en comunicado.

Ello provocó que también cinco bancos de Guatemala fueran colocados en "observación negativa", ya que su calificación no puede ser superior a la nacional soberana.

Además, señalaban que debía hacerse el pago de deuda de los bonos por un total de US$55 millones al 30 de noviembre y otros US$31 millones que vencen el 5 de diciembre. Este 25 de noviembre, Guatemala saldó su deuda con TECO.

La demanda

El 20 de octubre de 2010 TGH presentó ante el CIADI una solicitud de arbitraje porque la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) emitió una resolución para el reajuste de la tarifa aplicada por los operadores eléctricos dentro del marco normativo legal del país.

TGH defendió que con esa resolución no recibía un trato equitativo, el tribunal consideró válidos esos argumentos y obligó al Estado a pagar en concepto de daños a la empresa.

En abril de 2016, el Centro Internacional de Arbitraje Relativo a las Inversiones (CIADI) falló a favor de Teco Guatemala Holdings (TGH) para que la República de Guatemala le page a esa empresa $21.1 millones más intereses.