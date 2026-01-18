Guatemala pelea en la jornada decisiva del LAAC de golf en Lima

-

Descubre los resultados del Latin American Amateur Championship (LAAC) en Lima. Gabriel Palacios (Guatemala) pelea por el top 10 mientras Segundo Oliva Pinto lidera. ¡El ganador asegura un cupo al Masters de Augusta 2026!

El Lima Golf Club, en Lima, Perú, se ha convertido esta semana en el epicentro de los más granado del golf amateur en Latinoamérica. Y es que, en su field, se desarrolla el Lantin American Amateur Championship (LAAC) , en el cual más de 100 golfistas iniciaron el torneo, pero este sábado comenzaron las dos rondas finales, a las cuales solo clasificaron los mejores 50 scores, más empates. Guatemala se hizo presente con tres jugadores.

Con todo ello, el jugador, Gabriel Palacios, quien llegó como preclasificado número 1 al torneo, es el mejor nacional ubicado en la tabla general, ya que luego de tres rondas, se ubica en el puesto 12, con un score total de 212 golpes, +2 sobre el par del campo. El cual es altamente exigente, ya que está hecho para realizarse en 70 tiros.

El jugador, Hugo Mayora, realizó una excelente ronda en el segundo día de competencia, al tirar para 69, -1 bajo el par, y así superó el corte para disputar los dos días finales del certamen. (FOTO: Saulo López)

Palacios ha tirado en los tres días de competencia: 68, 72 y 72, para promediar buenas actuaciones; sin embargo, en este tipo de certámenes, el nivel de competencia es alto y exigente. El líder general del torneo es el argentino, Segundo Oliva Pinto, quien este sábado vivió una ronda épica, al tirar para 64, -6 bajo el par. El score total del argentino es 205, -5 bajo el par.

En segundo lugar, se encuentra el brasileño, Eduardo Matarazzo (206, -4 bajo el par), y en tercero se sitúa, el también argentino, Andy Schonbaum (206, -4 bajo el par).

El reciente campeón Interclubes de Centroamérica y Panamá, el guatemalteco, Matías Calderón, se encuentra en la posición 45, con un score 220, +10 sobre el par; mientras que, el también chapín, Hugo Mayorga, se posiciona en el lugar 53, con un score de 225, +15 sobre el par.

El reciente campeón Interclubes de Centroamérica y Panamá, Matías Calderón, superó el corte en el LAAC, y luegode tres rondas disputadas, se encuentra en el puesto 45 de la clasificación general. (FOTO: Saulo López)

Este domingo se jugará la última ronda del certamen, que no solo brindará al ganador el trofeo como el mejor jugador de golf amateur en Latinoamérica, sino que le brindará acceso para disputar el Masters de Augusta, el US Open y The Open del 2026, tres de los grandes certamen de este deporte a nivel mundial.