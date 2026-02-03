Codedes: ¿Por qué asignaron menos fondos a ciertos municipios en la ampliación?

-

La distribución de los fondos de la ampliación presupuestaria para las municipalidades se originaría en un criterio político y no técnico.

TE PUEDE INTERESAR: Ampliación presupuestaria 2026 muestra brechas en asignación a municipios

La ampliación presupuestaria proyectada para 2026 asigna Q361.8 millones a los 17 municipios del departamento de Guatemala por medio de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), recursos destinados a la ejecución de proyectos de inversión local.

El detalle de la distribución muestra diferencias en los montos asignados entre las comunas, con cifras que oscilan entre Q500 mil y Q63 millones, según el municipio.

Las asignaciones establecidas en dicha ampliación determinarán el marco financiero con el que cada municipio del departamento de Guatemala contará para la planificación y ejecución de proyectos durante el próximo año fiscal, de acuerdo con los lineamientos del sistema de los Codedes.

La ampliación presupuestaria 2026 asignó recursos a los municipios del departamento de Guatemala a través de los Codedes con montos diferenciados para cada comuna. (Imagen: captura de pantalla)

Las asignaciones más bajas

Dentro del departamento de Guatemala, diez municipios concentran las asignaciones más bajas de la ampliación presupuestaria 2026. En conjunto, estos municipios recibirán Q114.8 millones, lo que representa una porción limitada del total departamental.

Municipios con menor asignación presupuestaria Mixco Q500,000 Guatemala Q3,300,000 San Miguel Petapa Q5,000,000 San José Pinula Q8,000,000 San Raymundo Q8,000,000 San José del Golfo Q10,000,000 Santa Catarina Pinula Q13,000,000 Amatitlán Q14,000,000 Chuarrancho Q14,000,000 Chinautla Q15,000,000

Municipios con mayor asignación

Siete municipios concentran los montos más altos de la ampliación presupuestaria, con asignaciones que superan los Q20 millones. En conjunto, este grupo recibirá Q271 millones.

Municipios con mayor asignación presupuestaria San Juan Sacatepéquez Q63,000,000 Palencia Q53,000,000 Fraijanes Q48,000,000 San Pedro Ayampuc Q33,000,000 Villa Nueva Q28,000,000 Villa Canales Q26,000,000 San Pedro Sacatepéquez Q20,000,000

Soy502 consultó a diputados electos por el departamento de Guatemala para conocer los criterios utilizados durante la aprobación de la Ampliación Presupuestaria 2026 enviada por el Ejecutivo, particularmente en lo relacionado con la asignación de recursos destinados a los Codedes en los municipios correspondientes.

El diputado independiente Felipe Barrera, explicó que la distribución de recursos incluida en la ampliación presupuestaria fue elaborada por el Ministerio de Finanzas Públicas y que esta integra tanto fondos extraordinarios asignados a los Codedes como recursos del presupuesto general destinados al conjunto de los municipios

"San Juan Sacatepéquez es tal vez el más rural del departamento de Guatemala; pensaría que dentro de los criterios técnicos se considerarán esos aspectos y las necesidades puntuales de cada municipio y también el tamaño de las municipalidades", expresó.

Barrera afirmó que los montos asignados por medio de los Codedes no deben analizarse de manera aislada, ya que representan solo una parte del total de recursos que reciben las municipalidades. Añadió que, cuando las asignaciones son bajas por esta vía, la atención a las necesidades locales debe complementarse con inversión proveniente de otros ministerios y partidas presupuestarias.

“ Aunque un municipio lleve una asignación baja, esto debería ser compensado en función de sus necesidades a través de otras fuentes ” Felipe Barrera , diputado independiente.

Por su parte, el diputado Jorge Ayala, del partido VALOR, destacó el contraste entre los montos aprobados, al señalar que San Juan Sacatepéquez recibió Q63 millones, mientras que Mixco figura entre los municipios con menor asignación, alrededor de Q500 mil. Indicó que una parte de la distribución respondió a la capacidad de ejecución de las municipalidades y recordó que el Congreso aprobó una propuesta remitida por el Ejecutivo.

Ayala explicó que factores como la planificación, la formulación de proyectos y las características territoriales influyeron en la asignación de los recursos, y señaló que San Juan Sacatepéquez es el municipio más poblado del departamento de Guatemala y cuenta con una alta proporción de áreas rurales.

“ Considero que hay ciertas municipalidades que han demostrado su capacidad de ejecución y que muchos de los recursos fueron asignados en función de eso. ” Jorge Ayala , diputado de VALOR

Análisis apunta a criterios políticos

El diputado Julio Héctor Estrada, del partido CABAL, indicó que desde la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda la ampliación presupuestaria no fue conocida ni analizada, pues el documento ingresó al Congreso y se aprobó bajo el mecanismo de urgencia nacional.

Además, señaló que, aunque no dispone de información definitiva sobre los criterios utilizados para la asignación de los recursos, alertó: "Mi información no es certera, pero mi interpretación es que fue por criterios políticos" indicó.

“ Mi información no es certera, pero mi interpretación es que fue por criterios políticos ” Julio Héctor Estrada , diputado de CABAL

Edy Cifuentes, analista y experto en temas municipales, manifestó que, en el caso del departamento de Guatemala, la asignación de recursos responde principalmente a intereses políticos, más que a una distribución equitativa o a criterios técnicos vinculados a la ejecución municipal.

Indicó que, aunque no existen pruebas concluyentes, este tipo de decisiones suele asociarse a favores políticos o a relaciones de poder que influyen en el destino de los recursos públicos.

“ En el departamento de Guatemala, obviamente por razones políticas hay un interés muy especial. ” Edy Cifuentes , analista político y experto en temas municipales

En el caso de San Pedro Ayampuc, sostuvo que la asignación estaría relacionada con la influencia de determinados diputados en el Congreso, lo que, según explicó, históricamente ha generado vínculos entre asignaciones presupuestarias y actores del sector construcción.

Añadió que, pese a los recursos recibidos en distintos períodos, no se evidencian mejoras sustanciales, lo que indica que prevalecieron criterios políticos sobre resultados concretos.

También se refirió al caso de Palencia, al señalar que la elevada asignación de recursos a ese municipio puede interpretarse como resultado de incidencia política directa. Indicó que, a su juicio, la influencia del actual gobernador departamental habría tenido un peso relevante en la distribución de los fondos.

Aunque aclaró que no existen pruebas concluyentes, este tipo de asignaciones suele interpretarse como parte de intercambios políticos o pagos de favores, una dinámica que, según indicó, se ha observado en otros procesos de distribución presupuestaria.

Sobre San Juan Sacatepéquez, que figura como el municipio con mayor asignación, el analista reconoció que se trata de una comuna extensa, con alta ruralidad y necesidades estructurales, y que en este caso sí existe una justificación técnica parcial, ya que presenta mejores niveles de ejecución y una mayor capacidad.

No obstante, indicó que en otros municipios estratégicos, como Fraijanes, San José Pinula y Santa Catarina Pinula, la asignación de recursos estaría vinculada al interés electoral de los diputados distritales, quienes buscan fortalecer su relación con los alcaldes y asegurar el respaldo político en procesos de reelección.

Respecto a Mixco, que figura con la menor asignación presupuestaria, Cifuentes indicó que el bajo monto responde a una decisión política, derivada de la falta de alineación del alcalde con determinados bloques legislativos.

Según explicó, la reducción de recursos busca limitar el fortalecimiento de esa administración municipal, dado el peso electoral que representa Mixco dentro del departamento de Guatemala.

La asignación de recursos en la ampliación presupuestaria 2026 responde principalmente a intereses políticos y no a criterios técnicos o de distribución equitativa, según expertos. (Foto ilustrativa: Istock)

Responsabilidad compartida

Cifuentes reflexionó en que, si bien el Ejecutivo envió la propuesta de ampliación, la definición de los destinos específicos, montos y proyectos correspondió al Congreso de la República.

Además, concluyó que los diputados tuvieron conocimiento pleno de la asignación de recursos y determinaron el detalle de las obras, por lo que descartó que la responsabilidad recaiga únicamente en el Ejecutivo y subrayó que la distribución refleja las decisiones políticas tomadas en el Legislativo.