Guatemala registró las temperaturas más bajas de los últimos 16 años

La última vez que se registraron temperaturas tan bajas como las de este lunes fue en el año 2010.
Este lunes, el país amaneció con muy bajas temperaturas, esto debido a la influencia de alta presión en todo el territorio, la cual ha sido monitoreada por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) desde semanas atrás.
Además, influyó el frente frío número 11 de la temporada que afectó el pasado fin de semana.
Las temperaturas más bajas registradas durante el amanecer en occidente y altiplano central fueron:
- Los Altos, Quetzaltenango, -2ºC
- Labor Ovalle, Quetzaltenango, -06ºC
- San Pedro Necta, Huehuetenango, -0.2ºC
- Suiza Contenta, Sacatepéquez, 1ºC
- Todos Santos, Huehuetenango, 1ºC
- Efa, San Marcos, 1.4ºC
Según la entidad, la última vez que se registraron temperaturas tan bajas como estas fue durante los primeros meses del año 2010.
Las condiciones frías continuarán así como el viento acelerado, pero se espera que a partir del miércoles, el clima pueda mejorar ligeramente en varias regiones.