Médico guatemalteco alerta sobre los efectos del frío en los niños

El galeno detalla cómo el frío puede llegar a causar alteraciones en las vías respiratorias de los más pequeños.
Un intenso frío sorprendió desde las primeras horas de este lunes, causando alarma entre los médicos, debido a los riesgos que corre la salud de los guatemaltecos.
El médico y especialista en enfermedades respiratorias, Alejandro De León, afirmó que el frío afecta el sistema respiratorio en dos puntos muy específicos.
El primero son las alergias. Según el galeno, respirar aire frío causa una broncoconstricción (inflamación de la vía respiratoria), lo que da origen a la congestión nasal.
Por ello es importante que los pacientes alérgicos mantengan su tratamiento, pues el frío los puede llegar a descompensar.
El segundo punto es a nivel inmunológico, "el frío causa disminución del funcionamiento inmunológico óptimo del organismo. Este se hace más lento y microorganismos que están en el ambiente pueden tener más facilidad para infectar, colonizar y causar un cuadro respiratorio", dijo De León.
El especialista recomienda cubrirse bien y tomar vitamina C, D, zinc, equinacea, cúrcuma y propolio.