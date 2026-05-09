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Guatemala completa una destacada actuación en el Panamericano de Taekwondo

  • Por Pablo Arrivillaga
09 de mayo de 2026, 16:28
Guatemala dejó huella en Brasil con una sólida actuación en el Campeonato Panamericano G4. (Foto:&nbsp;Federación Nacional de Taekwondo)&nbsp;

Guatemala dejó huella en Brasil con una sólida actuación en el Campeonato Panamericano G4. (Foto: Federación Nacional de Taekwondo) 

La Selección Nacional de taekwondo cerró el viernes una destacada participación en el Campeonato Panamericano de Poomsae G4, disputado en Río de Janeiro, Brasil, al conquistar cinco medallas: una de oro, una de plata y tres de bronce.

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La gran figura de la delegación guatemalteca fue Alejandra Higueros, quien volvió a confirmar su alto nivel internacional al imponerse en la categoría de freestyle individual femenino.

El torneo, celebrado en la Arena Carioca 1, reunió a atletas de todo el continente y sirvió como preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

 

 

Higueros, actual número tres del ranquin mundial, se colgó la medalla de oro en estilo libre individual y además obtuvo la plata en poomsae tradicional, prolongando el gran momento que atraviesa tras sus recientes éxitos en el London Open y la WT President's Cup, en Inglaterra.

Las otras preseas para los nuestros, llegaron gracias a Lucía Icuté, quien ganó bronce en estilo libre individual femenino y volvió al podio en estilo libre de parejas junto a Francisco Meléndez. El tercer bronce fue para César Aguilar en estilo libre individual masculino.

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