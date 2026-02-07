Guatemalteca Kimberly Flores presenta noticiero mexicano

Kimberly Flores inició una nueva etapa en su carrera y ahora destaca como presentadora de noticias, "INFO7 Al Despertar", que se transmite en TV Azteca Noreste, en México.
La guatemalteca llevará el acontecer a los habitantes de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, con sede en Monterrey. El noticiero iniciará el lunes 9 de febrero a las 6:00 a. m. a 7:00 a. m. por el canal Azteca 7.
Flores está acompañada por la mexicana Claudia Herrera y juntas invitan a los regiomontanos a informarse bien de los sucesos de la localidad.
"Cada mañana comienza con decisiones importantes y estar bien informado hace la diferencia", explican las encargadas del informativo en redes sociales.
"Felicidades paisana", escribió Héctor Sandarti. "Felicidades en tu nueva etapa", apuntó Sonia Portillo, acerca de este nuevo reto para Kim.
Kimberly Flores
La modelo, cantante y bailarina guatemalteca participó en el pograma "Combate". Se casó con el cantautor Edwin Luna de La Trakalosa de Monterrey y ahora reside en México.
Luna le pidió matrimonio en septiembre del 2018, ante las cámaras del reality show "La Academia".
La pareja se comprometió dos meses después del nacimiento de su hija Gianna. "¿Te quieres casar conmigo?", le preguntó, anillo en mano y arrodillado ante ella. Kimberly respondió entre lágrimas: "Ser tu esposa es lo que más deseo". Flores también fue modelo del video musical "A lo mejor soy yo" de su esposo en el 2021.
