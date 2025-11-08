Guatemalteca Mia McEwen lanza "Querido Santa"

Mia McEwen sorprende con su nuevo sencillo que da la bienvenida a esta época navideña.
"Querido Santa" es el nombre del tema, de Napoleón Robleto como su productor musical.
Junto al tema vine el clip, bajo la dirección del cineasta guatemalteco Kenneth Muller.
El tema menciona la carta que una joven le envía a Papá Noel, acerca de recibir un amor bueno y sincero.
"He sido buena, Santa este año solo quiero un amor", explica con un ritmo tropical.
Es una cantante, actriz y bailarina guatemalteca que se hizo conocida a partir de 2021. Su disco "Mia's Favorite Christmas Songs", lanzado años atrás muestra su pasión por la época.
En junio de 2025 se unió al Juilliard Summer Program el mayor programa de Arte Dramático y Teatro Musical, reconocido a nivel mundial.