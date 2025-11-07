"Nos lo peleábamos para jugar basquet", historias de Arjona en su quinta Residencia

Algunos asistentes a la quinta residencia en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, cuentan sus historias con Ricardo Arjona, mientras esperan su ingreso a "Lo que el seco no dijo".
Fanáticos y conocidos del guatemalteco se reúnen en los jardines del Teatro Nacional para disfrutar de su quinto show y contaron a Soy502 algunas de sus experiencias con su música.
1. Lilian de Léon
"Lo conozco antes que iniciara su carrera artística, mi canción favorita es 'Señora de las cuatro décadas', lo conocí cuando llegaba a jugar básquet a la '1ero. de julio' y con su guitarra, era sencillo, era novio de una mi amiga, muy carismático, muy ondero, llegaba con su morral y por ser alto nos lo peleábamos para ver quién se quedaba con él, en el equipo, gracias a su altura ganábamos, siempre fue bien educado y llevadero, gracias a Dios salió adelante como quería".
2. Karen Montoya
"Vengo desde Estados Unidos, lo venimos siguiendo desde Miami hasta Guatemala, desde que estaba en Honduras de pequeña, sigo sus canciones, me gusta 'Mujeres', 'El Problema' y 'Señora de las cuatro décadas', me recuerda a mis amores de juventud, no voy a decir nombres".
3. Ana Ursina
"Tenía aproximadamente 13 años cuando lo escuché, me encantan todas sus canciones, pero la que me hizo seguirlo fue 'Historias', lo he seguido cuando puedo, lo he visto en Orlando, Tampa, vivo en Fort Lauderdale, Florida y ahora aquí, imposible no venir donde él empezó, ¡gracias!, por medio de sus letras uno vive y siente".
3. Maribel Hernández y Damaris Ramos
"Conozco su música desde pequeña, desde el 88 oí su música y me llamó la atención y desde que salía en la televisión, en algunos canales de acá lo lograba ver", dijo Maribel, "Igual yo, desde los 80, vi cuando se fue a México, Argentina y verlo en el país es muy emocionante, estuvimos esperándolo por meses y hoy se hace realidad", dijo Damaris.
"Obtener entrada fue un poco complicado pero una vez hecho el boleto ya se olvida", "A Arjona le decimos que estamos orgullosos pues ha puesto el nombre de Guatemala en alto, nuestro país tiene mala imagen pero personas como él hacen que nos sintamos orgullosos", dijo Damaris "Orgullosa del esfuerzo que hizo y que no se rindió", dijo Maribel.
Ambas expresan que les gusta el álbum de animal nocturno, las clásicas del inicio de su carrera.
4. Carolina
"He escuchado su música desde chiquita, hace 15 años soy fan, este es el concierto número tres al que asisto aquí en Guatemala, me gusta la 'Historia de un Taxi'' y 'Quiero'. Le diría a Arjona cuál fue su mayor motivación para hacer lo que hace", dijo.
5. Gabriela García
"Me siento bastante feliz por estar acá, desde hace muchos años soy fan de Arjona y estoy entusiasmada por la función que va a presentar, admiro su talento y la capacidad que tiene para reunir a tantas personas y el don que tiene", dijo, mientras explicó que le gusta el tema Hongos.
6. Jóvenes de Totonicapán y Chiquimula
"Yo le diría que sus canciones son tan hermosas y nos traen muchos recuerdos, nos llegan al corazón".