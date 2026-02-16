Guatemalteca de 86 años quiere autodeportarse, pero está “atrapada” en EEUU

-

La guatemalteca desea pasar sus últimos años en su país, pero la falta de un documento no se lo permite.

Desde que perdió a su esposo, María Inés Fajardo ha luchado para sobrevivir a diario, pues el dinero casi no le alcanza. De hecho, ya no puede pagar la renta, por lo que considera que su única salida es regresar a Guatemala.

Sin embargo, la connacional de 86 años no ha podido cumplir ese deseo, debido a la falta de un documento de identificación válido.

La guatemalteca contó a Univisión+ que su vecina Sherryl, a quien considera una nieta, la ayudó a tramitar su autodeportación a través de CBP Home. Todo parecía marchar bien, les dieron una fecha para el viaje de María Fajardo y hasta hizo su maleta con pocas pertenencias.

La guatemalteca migró a EE. UU. hace más de 40 años, pero tras la muerte de su esposo, ya no tiene motivos para quedarse en ese país. (Foto: Univisión+)

Pasaporte vencido

Para su sorpresa, al recoger el boleto aéreo le dijeron que no podían entregárselo porque su pasaporte estaba vencido y ella no contaba con otro documento que avalara su identidad.

La compatriota se abocó a un consulado guatemalteco para una renovación; no obstante, los funcionarios le indicaron que no aparecía en el sistema y que para poder emitirle su documento de viaje necesitan una partida de nacimiento, la cual no tramitan en dicho lugar.

Ahora, María Fajardo está tratando de reunir fondos para contratar un abogado que la ayude a conseguir el certificado de que nació en Guastatoya, El Progreso, y así poder realizar todo el proceso que le permita regresar a su país, en donde anhela pasar sus últimos años.

Su vecina indicó que tratará de acompañarla en esta situación y que, cuando obtenga su pasaporte, incluso la llevará hasta su hogar en Guatemala, para asegurarse que María llegue sana y salva.

El pasaporte de María Inés Fajardo está vencido. (Foto: Univisión+)

