Guatemalteca Zelaya es captada con el cantautor colombiano Gusi

La cantautora guatemalteca Zelaya fue captada en Atitlán junto al cantautor colombiano GUSI ¿Por qué estaban juntos?

Recientemente llamó la atención imágenes donde la pareja se encuentra en uno de los muelles del reconocido lago. En el material se aprecia a ambos unidos con una guitarra mientras recorren los pueblos en lancha.

Foto: Stephanie Zelaya oficial.

La razón de su fusión

Los músicos se unieron para un proyecto musical que vio la luz y une culturas. Se trata de "No me llores", una colaboración que conecta a Guatemala y Colombia donde el mensaje claro es el amor, como la vida, es una decisión que se elige y se cuida todos los días.

El tema mezcla ritmos alegres y contagiosos que caracterizan al sonido de Gusi con las letras románticas y honestas que distinguen la propuesta musical de Zelaya.

Para los artistas no importa el problema que traiga la vida, todo depende de cómo se mire y de la actitud con la que se enfrente y en el amor, sucede exactamente lo mismo.

"Para que una relación dure para siempre, no basta con sentir; hay que cuidarla, alimentarla y reinventarla constantemente, manteniendo viva la chispa como cuando uno se enamora por primera vez", comentan.

Foto: Stephanie Zelaya.

Está compuesta y producida por Luis Salazar y Gusi, grabada junto a músicos en vivo, lo que le aporta una sonoridad orgánica, fresca y profundamente humana.

La fusión

De manera oficial se explica que esta colaboración nació de una afinidad artística natural entre Gusi y Zelaya, en su manera de contar historias

Para Zelaya, este material formará parte de su próximo álbum que espera compartir con el público este 2026.

Gusi continúa consolidando su trayectoria como uno de los cantautores y productores colombianos más queridos de la región.

