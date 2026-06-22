El guatemalteco que agredió a su novia embarazada y a su hija en EE.UU.

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La víctima gritaba pidiendo ayuda, mientras la pequeña de 18 meses era lastimada.

Autoridades en Estados Unidos arrestaron a un migrante guatemalteco señalado de agredir brutalmente a su novia embarazada y a la hija de ella, de 18 meses, en Florida.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Polk (PCSO), los hechos ocurrieron la madrugada del sábado 20 de junio, cuando agentes respondieron a una llamada de emergencia que ingresó al 911. Al llegar a una vivienda, uno de los uniformados encontró a Gerber Alexander Bamaca Pérez, de 20 años, junto a la víctima, con los puños cerrados, mientras ella gritaba pidiendo ayuda.

Los oficiales lograron arrestar al sospechoso, pese a que este último opuso cierta resistencia. Asimismo, trasladaron a la mujer, con 27 semanas de embarazo del hijo del connacional, a un hospital, ya que ella tenía hematomas en rostro, cuello y torso.

Violencia doméstica

Según las acusaciones, el guatemalteco estranguló y dio puñetazos a su pareja, además de arrebatarle el teléfono cuando llamó al 911 para pedir ayuda. Por si no bastara, las autoridades indican que el atacante habría tomado a la hija de la víctima y la lanzó al suelo, por lo que también la trasladaron a un centro médico.

Ahora, Bamaca Pérez enfrenta cargos por manipulación de una víctima, violencia doméstica con agresión agravada contra una mujer embarazada, abuso infantil sin lesiones graves, posesión de identificación falsificada y resistencia sin violencia.

Tras su arresto, también quedó bajo detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), debido a su estatus migratorio. De momento, se desconoce el estado de salud de ambas víctimas.

*Con información de PCSO