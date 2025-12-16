¡Un guatemalteco en el Camp Nou! El joven que hizo realidad su sueño (video)

El joven guatemalteco vivió la euforia del fútbol desde el estadio español y su emoción quedó grabada.
OTRAS NOTICIAS: ¡Prepárate! Estos serán los días con mayor tránsito en la ciudad
Julián Lemus es un joven guatemalteco que viajó desde Guatemala a Barcelona, España, para cumplir su sueño: ver jugar al Barça.
El aficionado viajó con sus padres, sin imaginar que pasaría por momentos de angustia antes de poder entrar al estadio y presenciar el duelo ante Osuna.
Dos días antes del partido, le cancelaron el tour y luego vio que los boletos disponibles sobrepasaban sus ahorros.
Pero la vida le volvió a sonreír cuando finalmente logró conseguir un boleto de 192 euros (Q1,728).
La emoción de Lemus quedó reflejada en una entrevista que le realizó Movistar Plus.
Mientras era entrevistado, Julián se encontró con otro grupo de guatemaltecos. Uno de ellos le regaló una bufanda del Barcelona.