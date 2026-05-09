El Inter Miami supera a Toronto con una actuación estelar de Messi

Con un gol y dos asistencias de Lionel Messi, el Inter Miami derrotó 4-2 a Toronto este sábado como visitante y se mantuvo firme en la lucha por el liderato de la Conferencia Este de la MLS.
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Las garzas llegaron a 22 puntos y quedaron a solo una unidad detrás de Nashville, aunque con dos partidos más disputados.
El conjunto dirigido por Guillermo Hoyos dominó desde el inicio y logró abrir el marcador antes del descanso gracias a Rodrigo De Paul, quien aprovechó un rebote tras un tiro libre cobrado por él mismo y definió de primera con potencia al minuto 43.
Messi se quedó con el premio al jugador del partido, además de llegar a cien contribuciones de gol (anotaciones y asistencias) en la MLS.
En la segunda mitad apareció la conexión entre los ex del Barcelona, Messi y Luis Suárez. El astro argentino asistió al uruguayo al 56, dejándolo mano a mano frente al arquero Luka Gavran para el 2-0. Más adelante, el campeón del mundo volvió a habilitar, esta vez al español Sergio Reguilón, quien marcó su primer gol en el futbol estadounidense al 73.
Así fue el gol de Messi para sentenciar la victoria del equipo de rosa
Dos minutos después llegó el tanto de Messi. De Paul filtró un pase dentro del área y el 10 definió cruzado para colocar el 4-0 parcial y sumar su noveno gol de la temporada en la MLS.
Toronto reaccionó en los minutos finales con un doblete del colombiano Emilio Aristizábal, pero no fue suficiente para evitar la derrota del conjunto canadiense.