Guatemalteco muere apuñalado en EEUU y su familia exige justicia

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Eduardo Rosales habría sido atacado por cinco personas y tras ser asesinado ha dejado en la orfandad a un niño.

Un migrante guatemalteco de 25 años murió tras ser apuñalado la noche del pasado 19 de marzo en Chelsea, Massachusetts, en un hecho que ha conmocionado a la familia del connacional e incluso a la comunidad debido a la violencia del mismo.

Según la policía estadounidense, el ataque ocurrió alrededor de las 18:45 horas locales, en la intersección de Chestnut Street y Everett Avenue, donde al menos cinco personas confrontaron a Eduardo Rosales López por motivos aún desconocidos.

Videos de vigilancia mostrarían que los individuos persiguieron a la víctima y al alcanzarla comenzaron a agredirla. En las imágenes se observa a uno de ellos realizando movimientos de apuñalamiento mientras el connacional estaba en el suelo, según indicaron las autoridades.

Rosales sufrió heridas en el cuello y el torso, por lo que fue trasladado a un hospital, donde falleció horas después. Según indicaron sus familiares, él llevaba siete años en Estados Unidos y deja en la orfandad a un niño.

Eduardo Rosales López ha dejado en la orfandad a un niño. (Foto: Telemundo)

El sospechoso

La policía arrestó a Sergio Josué Castellanos, de 18 años, a quien ubicó junto a otros tres hombres detrás de una cerca en las inmediaciones de la escena del crimen. De acuerdo con el informe de la detención, el joven presentaba una herida en la pierna y se había cambiado de ropa, la cual coincidía con la que usaba la persona que apuñaló al guatemalteco, según el video.

Castellanos compareció ante la corte el pasado viernes, oculto tras una puerta por solicitud de su defensa, bajo el argumento de que su rostro debía permanecer escondido de las cámaras para evitar influir en el proceso judicial. En tanto, la esposa y la hermana de Eduardo asistieron a la audiencia, donde lucharon para contener las lágrimas cuando la fiscalía reprodujo el video del ataque.

Finalmente, el juez acusó al sospechoso de asesinato con arma blanca y ordenó que permanezca detenido sin derecho a fianza. Su abogado ha cuestionado las pruebas y sostiene que no está claro quién portaba el cuchillo.

El sospechoso Sergio Josué Castellanos permaneció detrás de una puerta durante la audiencia. (Foto: Telemundo)

"No se están haciendo responsables"

Por otra parte, Sergio Chávez, fue detenido y acusado únicamente de allanamiento de morada y puesto en libertad bajo fianza en relación con el caso, situación que no fue del agrado de la familia del compatriota ni de vecinos que los han apoyado.

"No se están haciendo responsables, a mi hermano lo mataron y no se están haciendo responsables de lo que hicieron (...) Ahí estaban los padres haciéndose la víctima cuando el hijo mató a mi hermano... y la policía no está haciendo nada", expresó Cecia Rosales, hermana de Eduardo.

Cinco hombres mataron a este hombre y ahora todos están libres. Eso no está bien y nadie está protegiendo a esta mujer. Nadie está ayudando a la familia. Eso no está bien", declaró por su parte un amigo de la familia.

*Con información de NBC News, CBS News y Telemundo