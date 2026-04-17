Guatemalteco muere atropellado por una patrulla en EE.UU.

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La víctima salió a la tienda cuando ocurrió la tragedia.

La esposa de Juan Francisco Chun Ramírez aseguró que una patrulla de policía lo atropelló la noche del pasado 14 de abril frente a su vivienda en Memphis, Tennessee.

Según relató la mujer, identificada como Glendy, al medio Estrella TV Memphis, el hecho ocurrió alrededor de las 11 de la noche, cuando la pareja salió a tirar la basura.

Mientras ella cumplía esa labor, el connacional dijo que quería ir a comprar a una tienda que estaba enfrente, por lo que cruzó la carretera.

Sin embargo, de un momento a otro, apareció una patrulla que impactó contra Chun, quien no solo voló por los aires, sino que fue arrastrado unos metros.

La víctima fue identificada como Juan Francisco Chun Ramírez, originario de San Marcos. (Foto: Legacy.com

"Yo le estaba hablando (a Juan), pero ya no me respondía, porque tenía muchos golpes. Yo le hablé al policía porque se parqueó al lado. El policía me dijo nada más 'sorry'", relató Glendy entre lágrimas.

Los paramédicos llegaron a la escena tras una llamada hecha por el oficial, pero ya nada pudieron hacer por el guatemalteco. Hasta el jueves por la noche, su cuerpo permanecía en una morgue de Memphis.

Pide ayuda

La esposa solicitó apoyo de la comunidad para reunir dinero que permita no solo sacar los restos de Juan Francisco de la oficina del forense, sino repatriarlo a su natal aldea Yamoj, en Concepción Tutuapa, San Marcos.

Glendy señaló que para ella es muy difícil cubrir los altos costos por el trámite, pues el fallecido era el principal sustento del hogar. La pareja tiene dos hijos menores de edad.

Por otra parte, hasta el momento no se ha confirmado si la policía local investiga el hecho y si el agente involucrado enfrenta algún proceso.

*Con información de Estrella TV Memphis