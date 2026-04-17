¡Indignante caso! Madre permitía que abusaran de su hija menor

El padrastro de la menor, que también estaría involucrado, huyó.
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Una mujer fue capturada durante un allanamiento realizado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la aldea Nueva Candelaria, en el municipio y departamento de Retalhuleu, en seguimiento a una investigación por un caso de violencia sexual contra una menor de edad.
De acuerdo con Juan López, de la oficina de comunicación de la PNC, la diligencia permitió la detención de Dorcas Liseth Ichel González, de 45 años, quien es requerida por la justicia por su presunta vinculación con los hechos.
Según información oficial, la detenida enfrenta señalamientos relacionados con el delito de violación con circunstancias especiales de agravación, en el marco de las investigaciones que desarrollan las autoridades competentes.
El caso continúa en proceso de investigación. Mientras tanto, las autoridades informaron que otra persona presuntamente implicada en los hechos, pareja de la detenida y padrastro de la menor, aún no ha sido localizada, por lo que se mantiene la búsqueda para su captura.
Uno de los investigadores refirió que la víctima tiene 14 años sin embargo continúan con las investigaciones para dar con el responsable ya que la mujer detenida facilitaba el ingreso del victimario para que abusara de la menor.