Guatemalteco muere baleado por policías al no arrojar su arma, en EE. UU.

Los agentes le habían dado la orden de que soltara el arma de fuego, pero el guatemalteco no obedeció.

Un migrante guatemalteco murió baleado por agentes policiales en Georgia, Estados Unidos, tras un incidente que sigue bajo investigación.

El hecho ocurrió la noche del pasado lunes 16 de febrero, alrededor de las 22:40 horas locales, cuando oficiales del Departamento de Policía del Condado de Cobb respondieron a reportes de disparos en la avenida Bradley, en Marietta.

De acuerdo con la versión oficial, los agentes establecieron un perímetro frente a una vivienda, de donde salió un hombre identificado como Hermelindo Morete Dista, de 27 años, con una pistola en la mano.

El guatemalteco fue identificado como Hermelindo Morete Dista, de 27 años. (Foto: N+ Univision)

Las autoridades indicaron que le dieron órdenes verbales para que soltara la pistola, pero el connacional continuó sosteniéndola y presuntamente comenzó a apuntar hacia los agentes.

En ese momento, varios policías dispararon en múltiples ocasiones e hirieron al guatemalteco, quien fue declarado muerto en el lugar. Ninguno de los oficiales resultó lesionado y no se ha confirmado si el connacional habría apretado el gatillo.

La policía señaló que Morete tenía una orden de deportación en su contra, pero no se revelaron más detalles al respecto. En tanto, la Oficina de Investigaciones de Georgia está al mando de la investigación para determinar la responsabilidad de los agentes.

Agentes policiales respondieron a reportes de disparos en la avenida Bradley. (Foto: CBS News)

*Con información de CBS News